Українська армія готова знищувати терористів, якщо вони не складуть зброю - Коваль

Про це в.о. міністра оборони Михайло Коваль заявив УНІАН, відповідаючи на запитання, як діятимуть силовики після завершення режиму перемир’я, продовженого до вечора 30 червня.

Коваль зауважив, що рішення щодо дій військовослужбовців прийматиме верховний головнокомандувач Збройних сил, але українська армія готова знищувати терористів.

“Кожна людина знає, що хиткий мир краще, ніж добра війна. Збройні сили готові виконати будь-яке завдання, які покладе на нас головнокомандувач і наш український народ. І якщо буде така команда, не буде мирного виходу, ми будемо знищувати бойовиків по повній програмі”, - сказав він.

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Довідка УНІАН. 20 червня президент України Петро Порошенко в рамках реалізації мирного плану, який складається з 15 пунктів, віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії та прикордонної служби. Ведення вогню було припинене з 22.00 20 червня до 22.00 27 червня.

Таке рішення було ухвалене для того, щоб терористи могли скласти зброю. Передбачалося, що бойові дії на час зупинки АТО будуть лише у відповідь.

Незважаючи на наказ про припинення вогню, терористи продовжують нападати на сили антитерористичної операції.

Пізно увечері 27 червня Порошенко на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони продовжив режим незастосування сили до 22.00 понеділка, 30 червня.