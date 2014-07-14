Українські курсанти можуть пройти підготовку на французьких кораблях - військовий аташе

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, офіцер зустрівся з керівним складом Військової академії, представниками Академії Військово-Морських Сил імені П. С. Нахімова та Одеської національної морської академії.

"Сторони акцентували на подальшому розвитку двостороннього співробітництва у військовій сфері. Зокрема, підполковник Жером Маллар наголосив, що оборонним відомством Франції розглядаються можливість щодо подальшої підготовки певної кількості курсантів ВМС імені П. С. Нахімова на базі їхніх навчальних закладів та кораблів терміном від 1 місяця до 3 років", - сказано в повідомленні.

Аташе з питань оборони також поінформував керівництво двох українських військових вишів, що французька сторона має змогу відрядити до Одеси спеціаліста, який в якості викладача міг би залучитися до навчального процесу з вивчення майбутніми українськими офіцерами французької мови.

Читайте такожКурсанти ВМС України стажуватимуться на борту корабля ВМС ІталіїТакож під час переговорів генерал-майор Олег Гуляк та капітан 1 рангу Ростислав Шаров розповіли підполковнику Жерому Маллару про історію та сьогодення українських військових вишів. Було акцентовано увагу на науково-дослідницькій діяльності та удосконаленні навчального процесу майбутніх офіцерів ЗС України з урахуванням подій, які відбуваються на сході країни.

Ректор Одеської національної морської академії Михайло Міюсов поінформував аташе з питань оборони щодо утворення на базі Одеської національної морської академії факультету військово-морських сил.

Після традиційного обміну сувенірами підполковник Жером Маллар ознайомився з навчально-матеріальною базою Військової академії.