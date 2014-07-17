Вночі в Донецьку було чутно вибухи

Про це повідомляє прес-служба Донецької міської ради.

"Ніч з 16 на 17 липня пройшла напружено. За повідомленнями мешканців, були чутні вибухи і звуки стрілянини в Ленінському районі, а також в районі аеропорту", - зазначається в повідомленні.

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Між тим, на даний момент у місті тихо. Як уточнили в прес-службі, комунальні підприємства працюють в штатному режимі і забезпечують життєдіяльність міста.

Як повідомляв УНІАН, ніч з 15 на 16 липня у Донецьку також пройшла неспокійно. За свідченням жителів, були чутні звуки низько пролітаючих літаків, а у вечірній час містом пересувалися колони важкої військової техніки.