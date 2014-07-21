У Кам’янець-Подільському розпочалися ротні тактико-спеціальні навчання з курсантами

Сьогодні, 21 липня, в рамках кінцевого місячного польового вишколу у 300 майбутніх молодших лейтенантів запасу кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка розпочалися ротні тактико-спеціальні навчання.

Завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент, полковник запасу Сергій Мальченко підкреслив, що всі курсанти, які вдало пройдуть практичні випробування полігоном і успішно складуть Державні іспити, складуть Військову присягу на вірність українському народу.

На військовій кафедрі навчається майже 1000 юнаків та дівчат з шістнадцяти вищих навчальних закладів, розташованих у Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Всі 300 курсантів випускного курсу вже пройшли етап індивідуальної військової підготовки. Під час ротних тактико-спеціальних навчань курсанти закріплять отримані теоретичні і практичні знання та навички у командуванні взводом і ротою.