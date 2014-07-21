Сили АТО взяли під контроль важливі населені пункти у Луганській та Донецькій областях
16:27, 21 липня 2014Військо
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21 липня ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою та динамічною. В районі населених пунктів Дзержинськ та Горлівка тривають жорстокі бої. Українські силовики впритул наблизились до міста Лисичанськ.
REUTERS
Сили АТО звільнили від терористів населений пункт Рубіжне. Українські військовики також взяли під контроль населений пункт Георгіївка, що за 11 км від міста Луганськ, де з’єднуються дороги з населених пунктів Алчевськ, Ровеньки та Краснодон. Контроль над цими комунікаціями дозволяє перекрити можливість постачання зброї та боєприпасів до бойовиків, які поки що знаходяться в Луганську, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.
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Також взято під контроль частину передмістя Донецька - населений пункт Піски. Контролюючи цей населений пункт, сили АТО забезпечують безпеку Карлівського водосховища.
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