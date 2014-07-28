Збройні сили України увійшли у Шахтарськ, Торез та Лутугіне

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Наші військові увійшли в Шахтарськ, Торез та Лутугіне. Зараз тривають бої за повне звільнення Первомайська та Сніжного. Підрозділи Збройних сил та Національної гвардії закріпилися на околицях Горлівки та готуються до її звільнення», - заявив він.

«Контроль над цими територіями дозволить оточити та знешкодити донецьке та горлівське угруповання терористів. Окрім цього, підрозділи високомобільних десантних військ провели рейдові дії в напрямку Рідкодуб, Логвіно та Тернове. Там знищено блокпости та вогневі точки супротивника», - додав Лисенко.

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