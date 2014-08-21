Благодійники передали прес-центру АТО мікроавтобус, бронежилети та амуніцію

Сьогодні, 21 серпня, радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олексій Салкоч урочисто передав офіцерам прес-центру штабу антитерористичної операції мікроавтобус Volkswagen Transporter (T4), бронежилети високого ступеню захисту та спальні мішки. Все це було придбано за кошти Фонду оборони країни, внески до якого регулярно роблять патріотично налаштовані громадяни.

Як відзначив радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олексій Салкоч, вже сьогодні автомобіль та засоби індивідуального захисту будуть доставлені до зони проведення антитерористичної операції на сході країни.

"Проти України працює потужна пропагандистка машина, і щодня до засобів масової інформації надходить неправдива інформація, яку спростовують саме військові журналісти. Ці люди щодня об’єктивно інформують громадськість, разом із бойовими підрозділами АТО вирушають в рейди, організовують взаємодію із державними та закордонними ЗМІ, знаходяться на передових позиціях та блокпостах. Тому ми з радістю вирішили допомогти медійникам у погонах", — підкреслив Салкоч.

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Прес-секретар штабу АТО полковник Олексій Дмитрашківський висловив керівництву Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Фонду оборони країни теплі слова вдячності за благодійну допомогу від імені всіх військових журналістів, які сьогодні виконують визначенні завдання у зоні проведення АТО, а також за оперативність вирішення питань пов’язаних із забезпеченням захисників Вітчизни усім необхідним.

"Завдяки даному автомобілю військові журналісти завжди будуть в епіцентрі основних подій, матимуть змогу вивозити представників мас-медіа на передову для об’єктивного висвітлення боротьби з тероризмом на Донеччині та Луганщині, а засоби військової амуніції захистять наших журналістів від ворожих куль та осколків", — відзначив офіцер.