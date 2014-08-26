РНБО: За минулу добу загинули 12 військовослужбовців, 19 поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожРНБО: Бойовики активізувалися, найзапекліші бої ідуть біля Іловайська та ХрящуватогоНагадаємо, вчора сталася спроба атакувати південь Донецької області з Росії. Силами АТО була зупинена колона бронетехніки, що прориваласяв напрямку до Маріуполя. В полон потрапили десять російських військовослужбовців.