РНБО: За минулу добу загинули 12 військовослужбовців, 19 поранені
13:23, 26 серпня 2014Військо
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У зоні АТО за минулу добу загинули 12 військовослужбовців, 19 поранені.
Лисенко розповів про втрати АТО / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожРНБО: Бойовики активізувалися, найзапекліші бої ідуть біля Іловайська та ХрящуватогоНагадаємо, вчора сталася спроба атакувати південь Донецької області з Росії. Силами АТО була зупинена колона бронетехніки, що прориваласяв напрямку до Маріуполя. В полон потрапили десять російських військовослужбовців.
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