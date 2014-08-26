РНБО: За минулу добу загинули 12 військовослужбовців, 19 поранені

13:23, 26 серпня 2014
Військо
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У зоні АТО за минулу добу загинули 12 військовослужбовців, 19 поранені.

Лисенко розповів про втрати АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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