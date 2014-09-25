Харківські військові лікарі допомогли понад 2200 пораненим в зоні АТО бійцям

Кожен дев’ятий постраждалий в зоні антитерористичної операції військовий, який надходить до ВМКЦ Північного регіону, потрапляє до клініки отоларингології та офтальмології. Колектив цього структурного підрозділу військово-медичної установи нараховує лише півтора десятка медперсоналу. Натомість в палатах однієї з найменшої за чисельністю медперсоналу клініки одночасно перебуває до 50 осіб.

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— Роботу ЛОР-лікарів деколи називають ювелірною, адже деякі прилади можна побачити лише через мікроскоп. Іноді працівникам клініки доводиться робити до 5 операцій на добу і паралельно слідкувати за процесом одужання 10-12 осіб, — повідомив начальник клініки отоларингології та офтальмології полковник медичної служби Олексій Фураєв.

До речі, троє осіб з цього військового колективу, включаючи начальника клініки, добровільно перебували у польових таборах на Донбасі, а командування ВМКЦ Північного регіону отримало рапорти про готовність бути направленими до району військового конфлікту від кожного другого фахівця клініки отоларингології та офтальмології.

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За словами командування ВМКЦ Північного регіону, усе необхідне для роботи з пацієнтами надходить як централізовано з Києва, так і від харківських благодійників. Список необхідного майна постійно коригується, виходячи з потреб на кожен день. Тому проблем зі всебічним забезпеченням не виникає.