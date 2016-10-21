ЄБРР: Українських чиновників потрібно навчити поважати малий і середній бізнес

15:52, 21 жовтня 2016
Підприємництво
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Україна критично потребує посилення ролі малого та середнього бізнесу, що вимагає правильну комунікацію з боку держорганів.

REUTERS

Україна повинна запустити програму навчання державних чиновників, покликану поліпшити взаємодії держави з малим та середнім бізнесом.

Про це заявив глава представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевки Аджунер на бізнес-форумі в Києві.

"Я думаю, що однією із найважливіших ініціатив уряду та інших гілок влади міг би стати запуск програми навчання для державних службовців, яка б навчила їх поважати важливість малого та середнього бізнесу для економічного процвітання нації", - сказав він.

За словами голови представництва ЄБРР, Україна критично потребує посилення ролі малого та середнього бізнесу, що в тому числі передбачає і правильну комунікацію з боку державних органів.

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"У моїй країні, Туреччини, у більшості малих і середніх підприємств над робочим місцем керівника висить плакат з написом: "Клієнт - моє благословення". Тут, я думаю, над кожним державним установою має висіти напис: "Малий і середній бізнес - наше благословення", - підкреслив Аджунер.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні є одним з пріоритетних завдань уряду в 2016 році.

При цьому він зазначив, що на даний момент сегмент малого та середнього бізнесу надто зарегульований, тому українському парламенту необхідно прийняти пакет законопроектів щодо дерегуляції, який налічує 39 документів.

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