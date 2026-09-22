У НАТО намагаються навчитися воювати, як українці, але до цього ще дуже далеко, – WSJ

Експерти зазначають, що армії НАТО не готові до такої сучасної війни і знають про бої в Україні лише з чуток.

У Латвії відбулися навчання бригади НАТО під командуванням Канади з метою підготовки військ до сценарію повномасштабної війни проти Росії. Як пише The Wall Street Journal, під час навчань використовувалися уроки "революції дронів", яка змінила характер ведення війни на полі бою в Україні, – причому результати поки що не дуже втішні.

"Ми тепер не просто тренуємося. Ми відпрацьовуємо конкретні бойові завдання", – заявив командир бригади НАТО, канадський полковник Девід Брассард.

Як зазначає WSJ, військовослужбовці витратили чимало часу на вивчення відеозаписів з дронів, опублікованих у російських та українських соціальних мережах. Майже всі бійці роти (близько 150 осіб) опанували хоча б базові навички керування безпілотниками, а командир роти – ветеран війни в Афганістані – розповів, що відвідував кілька підрозділів в Україні, де тривають бойові дії.

Відео дня

Проте, зазначив він, навіть його підрозділу ще далеко до майстерності у застосуванні тактики, характерної для російсько-українського конфлікту, де близько 90 % втрат противника завдається за допомогою дронів, а багато положень традиційної військової доктрини застаріли. Близько 90 % безпілотників, які використовувала сторона противника ("червоні") під час навчань, призначалися для спостереження та розвідки, і лише деякі з них виконували роль бойових засобів.

Екіпажі танків Leopard, які беруть участь у навчаннях, зізналися, що лише починають освоювати методи ведення війни із застосуванням безпілотників. На запитання про те, які засоби захисту від дронів у них є, один із солдатів відповів, що незабаром йому мають видати дробовик. Систем виявлення безпілотників на танку не було.

Нові методи ведення війни

Командир канадської артилерійської батареї, яка бере участь у навчаннях, розповів, що особовий склад розміщує гаубиці M777 на відстані 12 одна від одної – набагато далі, ніж зазвичай, – щоб знизити ризик виявлення безпілотниками. Крім того, гармати заглиблюють у землю на глибину до 3 метрів, підвищуючи їхню живучість на випадок виявлення противником.

Водночас Юріс Юрашс, який до вступу до лав ЗСУ у 2022 році як командир розвідувальної роти був депутатом парламенту Латвії, скептично оцінив ці рішення. Він зазначає, що гаубиці, такі як M777, зараз рідко використовуються в Україні, оскільки одразу після пострілу вони стають мішенями для безпілотників, і жодні укриття тут не врятують. Танки практично зникли з лінії фронту. Ті ж, що все-таки виходять на позиції, зазвичай обвішані всілякими захисними конструкціями, що нагадують "їжаків" для захисту від дронів.

"Танк на полі бою зараз – це як ласий десерт: оператори дронів будуть буквально битися один з одним за право завдати по ньому удару першими, – сказав Юрашс. – Армії НАТО не готові до такої сучасної війни. Вони знають про війну в Україні лише з чуток – з телевізора чи соцмереж – і не розуміють, наскільки все змінилося".

Росія та НАТО – новини

Раніше європейська розвідка повідомила, що Москва готується до війни з НАТО вже в найближчі місяці. За даними відомства, Кремль може спробувати провести обмежене вторгнення в одну з країн або ж ініціювати провокації під чужим прапором.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що польські попередження про те, що РФ, найімовірніше, планує напасти на європейські країни, слід сприймати "дуже серйозно".

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