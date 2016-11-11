Ділові очікування бізнесу продовжують покращуватися – НБУ

Індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у третьому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом зріс на 7 процентних пунктів – до 109,2%, продовживши позитивну тенденцію попереднього кварталу.

Як свідчать дані щоквартального опитування, розміщені на сайті Національного банку України, зростання показника відбулося завдяки підвищенню оцінок респондентів щодо майбутніх інвестицій та кількості працівників на підприємствах.

Згідно з результатами опитування, респонденти в найближчі 12 місяців очікують подальшого зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні, істотного уповільнення темпів зростання споживчих цін, ослаблення девальваційних процесів і зростання потреби в позикових засобах – бізнес планує активно залучати банківські кредити.

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Основними негативними чинниками розвитку підприємств, за даними респондентів, залишаються нестабільна політична ситуація і занадто високі ціни на енергоносії.

За даними регулятора, в опитуванні взяли участь 692 підприємства з 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також частини Донецької і Луганської областей), які представляють економіку за основними видами діяльності і розмірами за кількістю працівників.

Як повідомляв УНІАН, індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у другому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом виріс на 10,1 в.п. – до 108,5%.