У Раді з'явиться представник підприємців та промисловців

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Зокрема, керівник УСПП Анатолій Кінах озвучив основні якості, якими має володіти претендент на дану позицію. “Це повинен бути народний депутат, який розуміє, що популізм не вирішить проблем, знається на економіці, готовий захищати національного виробника та підтримує План модернізації країни від Антикризової ради УСПП”, - цитує Кінаха сайт організації.

За словами Кінаха, бізнесу необхідно мати свого презставника в законодавчому органі, щоб “підняти комунікацію з владою на більш високий рівень”.

“Повинен бути створений оперативний та доступний механізм комунікації бізнесу і влади, який дозволить створювати нові робочі місця і наповнювати податками бюджет. Офіс представника промисловців та підприємців має стати офіційним майданчиком, який дозволить оживити роботу над комплексними законопроектами для розвитку з урахуванням інтересів бізнесу”, - відзначив Анатолій Кінах.

Як повідомлялося, Антикризова рада громадських організацій УСПП на засіданні 28 жовтня 2016 року схвалила проект антикризової програми спільних дій влади та бізнесу. Зокрема, в ній враховано позиції Плану модернізації України, розробленого Федерацією работодавців. Документ передбачає заходи щодо встановлення довіри до банківської системи, вдосконалення фіскальної системи, розвиток оборонно-промислового комплексу, стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності, проектів будівництва та енергозбереження в житлово-комунальній сфері.