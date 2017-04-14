Комітет охорони здоров'я пропонує заборонити вітрини з сигаретами

12 квітня Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я рекомендував до прийняття в першому читанні законопроект №4030а, який повністю позбавляє магазини і кіоски можливості показувати споживачам наявні сигарети. Аналогічну заборону було раніше запроваджено в Російській Федерації.

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Члени комітету не взяли до уваги рекомендації профільних міністерств та позицію інших Комітетів Верховної Ради.

Так, за підрахункам Міністерства економічного розвитку, в результаті можливої заборони на розміщення сигарет на вітринах торгових кіосків і магазинів доходи державного бюджету від тютюнового акцизу знизяться на 3,7 млрд. гривень, місцевих бюджетів - ще на 0,2 млрд. грн. Про це йдеться в офіційному листі Мінекономрозвитку м№3631-04/32180-07.

Критично поставилися до законопроекту №4030а і в Коміитеті ВР з європейської інтеграції.

"Зараз люди, які продають легально сигарети, платять податки. Якщо ми запровадимо занадто короткий перехідний період, ці люди будуть змушені витратити на переобладнання власних торговельних точок, свій піврічний бюджет. До чого це призведе? До того, що сигарети будуть продавати в переходах, підпільно. Передовсім це стосується невеликих міст. У боротьбі за здоровий стиль життя ми не маємо занадто давити на бізнес", - радить народний депутат Олена Масоріна, член Комітету з європейської інтеграції і автор альтернативного законопроекту. п

"В Україні є бізнес, який можливо не занадто позитивно впливає на здоров'я - не тільки тютюновий, але й алкогольний, і виробництво продуктів харчування із вмістом ГМО. Але ми не маємо забувати про те, що зараз в країні економічна криза, що цей бізнес сплачує податки, створює робочі місця. Як людина, яка напряму займається адаптацією українського законодавства до європейського, можу сказати, що ми маємо підвищувати стандарти якості життя людей, а не знижувати їх. Тому будь-які зміни до законодавства - зокрема в сфері регулювання тютюну - треба приймати продуманно", - впевнена Олена Масоріна.

Заборона на використання вітрин для інформування курців про сигарети вступила в силу у Росії в 2014 р., у Білорусі - в 2015 р. З 28 членів Європейського Союзу лише 4 країни запровадили подібні заходи. Європейська Директива не встановлює обмежень на інформацію для споживачів у місцях продажу.