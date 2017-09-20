Гройсман назвав умову входження України до ТОП-40 Doing Business

Україна може потрапити до ТОП-40 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business в разі прийняття Верховною Радою чотирьох дерегуляційних законопроектів, підготовлених урядом.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з бізнесом у Києві.

"Хочу підкреслити, що уряд за останні півроку провів низку важливих дерегуляций. І ми направили 4 нових законопроекту до парламенту, які дозволять Україні після їх прийняття та імплементації потрапити у ТОП-40 рейтингу Doing Business", - сказав Гройсман.

За словами глави уряду, дерегуляція в Україні повинна бути спрямована на підвищення якості і скорочення кількості регулювань, а державні послуги повинні стати більш доступними.

"З одного боку, ми маємо всі регуляції зробити зрозумілими і усунути зайве, з іншого боку - державні послуги мають бути доступними, а більшість з них - дистанційним", - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за оцінкою Мінекономрозвитку, Україна може піднятися у рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business 2018, який буде опублікований цієї осені, на 10 позицій - до 70-го місця, що потенційно може приносити додатково 1 мільярд доларів інвестицій у країну щорічно.

У 2016 році Україна піднялася на 3 пункти в рейтингу Doing Business – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала на спрощення відкриття бізнесу (20-е місце зі 190-го), найменший – у сфері боротьби з корупцією (140-е місце зі 190-го).

Раніше в уряді планували, що цього року Україна може увійти до ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – в ТОП-20. Однак для цього необхідно прийняти більше 30 законопроектів, частина з яких вже зареєстровані у парламенті, а частина має бути затверджена урядом.