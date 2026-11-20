Для перехоплення російських ракет були задіяні як польські збройні сили, так і авіація союзників.

У Польщі підтвердили, що на території країни впали саме російські ракети типу Х-101. Попри залучення значної кількості засобів перехоплення, польська армія не змогла їх збити. Про це пише RMF24 із посиланням на міністра оборони країни Владислава Косіняка-Камиша.

Зазначається, що уламки ракет виявили у трьох населених пунктах Люблінського та Підкарпатського воєводств. В двох випадках йдеться про російські ракети Х-101, третій об'єкт, за попередніми даними, був реактивним дроном.

Косіняк-Камиш наголосив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а повідомлень про пошкодження критичної інфраструктури не надходило. Водночас він назвав подію однією з наймасштабніших від початку повномасштабної війни, яка безпосередньо зачепила Польщу.

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Показовим є той факт, що польська армія, яка претендує на те, щоб стати найсильнішою в Європі, не змогла перехопити жоден з трьох об'єктів, що вторглися в її повітряний простір. За інформацією оперативного командування Збройних сил Польщі, для захисту неба піднімали польські F-16 та шведські Gripen. Також залучали літаки раннього попередження та наземні системи протиповітряної оборони Patriot, Poprad і Pilica Plus.

Як пише видання WPolityce, відповідаючи на запитання журналістів, міністр оборони відкрито визнав, що російські ракети і дрон впали самі.

"Тієї ночі зброя не застосовувалася, не були виконані всі умови для застосування системи зброї", - сказав Владислав Косіняк-Каміш.

Польська армія

Як писав УНІАН, на тлі російської агресії в Україні Польща вже кілька років реалізує масштабну програму модернізації та розширення своїх збройних сил, прямо декларуючи, що прагне створити найсильнішу армію в Європі. Зокрема, країна планувала сформувати найбільші сухопутні війська на континенті за рахунок масштабних закупівель сучасного озброєння зі США та інших країн, а також подвоєння чисельності військ до 300 тисяч осіб.

У результаті високих витрат на власну оборону та дефіциту державного бюджету Польща у листопаді 2026 року вирішила призупинити фінансування закупівель зброї для України в рамках програми PURL. Прем’єр-міністр Дональд Туск прямо пояснив це рішення саме значними витратами на оборону Польщі.

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