Компенсацію роботодавцям за створення робочих місць збільшили до 109 тисяч гривень

Уряд прийняв постанову, згідно з якою в 2017 році компенсація роботодавцям за створення робочих місць буде збільшена на 21,5 тис. грн - до 109 тис. грн.

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Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Згідно з повідомленням, на засіданні 27 вересня уряд прийняв постанову "Про внесення змін до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2017 рік".

«Прийняття зазначеного акта зумовлено результатами виконання бюджету Фонду протягом січня-травня 2017 року, і підвищенням вдвічі з 01.01.2017 мінімальної заробітної плати, попиту роботодавців в отриманні від Служби зайнятості компенсації єдиного соціального внеску та витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з вищенаведеним виникла необхідність збільшити видатки за окремими статтями, зокрема у статті "Компенсація єдиного внеску роботодавцям". Дана стаття була збільшена з 87,6 тис. грн. до 109 тис. грн.

Згідно з повідомленням, прийняттям постанови буде забезпечено надання, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", соціальних послуг щодо сприяння створенню роботодавцями нових робочих місць з компенсацією єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в разі працевлаштування на них безробітних та сприяння працевлаштуванню безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб шляхом виплати компенсації роботодавцям на оплату праці.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня 2017 року Кабінет міністрів України схвалив рішення про виділення компенсації роботодавцям, які створюють нові робочі місця.

За даними Державної служби статистики, рівень безробіття в Україні у серпні 2017 року зменшився порівняно з липнем на 2,6%, в абсолютних цифрах - на 8 тис. осіб, до 311,9 тис.

Кількість безробітних в Україні, за даними Держстату, на кінець 2016 року становила 390,8 тис. осіб, що відповідало 1,5% населення працездатного віку.