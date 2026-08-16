Російські ракетні катери помітили біля берегів Японії: що відомо

Біля мису Соя пропливали катери з бортовими номерами 916, 946, 971 та 978.

Поблизу мису Соя на японському острові Хоккайдо зафіксували чотири російські ракетні катери проекту 12411М "Молнія-1", які прямували на захід. Про це повідомив Об'єднаний штаб Сил самооборони Японії у соцмережі X.

Зазначається, що за російськими кораблями спостерігали за допомогою патрульного літака P-3C зі складу 2-го авіаційного крила Морських сил самооборони Японії. Японська сторона заявляє, що російські катери не перетинали територіальні води Японії, пропливши на відстані 40 км від берега.

У відомстві повідомили, що біля мису Соя пропливали катери з бортовими номерами 916, 946, 971 та 978. Ці ж кораблі були виявлені 9 серпня за 70 км на північний захід від острова Ребун, після чого вони пройшли через протоку Соя на схід. Зворотне проходження катерів відбулося на тлі візиту російського диктатора Володимира Путіна 13 серпня на острів Ітуруп.

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У "Мілітарному" зазначили, що серія ракетних катерів проекту 12411М "Молнія-1" була розроблена Центральним морським конструкторським бюро "Алмаз". Перший катер цього проекту був прийнятий на озброєння в 1981 році.

Ці катери призначені для ураження надводних цілей у прибережній та ближній морській зонах. Вони відрізняються від попередників установкою чотирьох надзвукових протикорабельних ракет 3М80 "Москіт" замість застарілих П-15 "Терміт"

Характеристики катерів проекту 12411М "Молнія-1":

водотоннажність: 436 тонн стандартна, 493 тонни повна

довжина: 56,1 м;

ширина: 10,2 м;

швидкість: до 41 вузла;

дальність плавання: 1600 морських миль при швидкості 14 вузлів;

автономність: до 10 діб;

екіпаж: 40 осіб;

озброєння: дві спарені пускові установки КТ-152 для чотирьох протикорабельних ракет 3М80 "Москіт", одна 76-мм артилерійська установка АК-176М, дві шестиствольні 30-мм установки АК-630М, зенітний комплекс з ракетами "Ігла-1".

У виданні додали, що катери, виявлені біля берегів Японії, належать до Тихоокеанського флоту РФ. Катер Р-298 з бортовим номером 971 був введений до складу флоту в 1990 році, Р-19 з бортовим номером 978 – у 1992 році, Р-24 з бортовим номером 946 – у 1994 році, а Р-29 з бортовим номером 916 – у 2003 році.

Путін відвідав спірні Курильські острови

Нагадаємо, що 13 серпня російський диктатор Володимир Путін вперше за час перебування при владі відвідав Курильські острови. Він вирушив на рибопереробний комбінат "Ясний", де скуштував місцеву ікру.

Незважаючи на те, що Путін очолює Росію з 2000 року, на Курильських островах він раніше не бував. У січні 2024 року під час зустрічі з далекосхідними підприємцями російський диктатор сам визнавав, що ще жодного разу не відвідував ці території.

Візит Путіна на Курильські острови викликав різку реакцію Японії, яка вважає південну частину островів своєю територією. Міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі заявив, що Токіо рішуче протестує проти поїздки глави РФ.

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