Її називають куркою, і на смак вона як курка, але це жаба: що це за 'гірська курка'

Зараз вона перебуває на межі зникнення.

Незважаючи на назву, "гірська курка" – це не курка, і це не гора. Насправді гірська курка – це вид жаби, що мешкає на Домініці та Монтсерраті.

Відома також як гігантська канавна жаба, свою місцеву назву "гірська курка" вона отримала головним чином тому, що, як кажуть, на смак нагадує курку. Хоча назва могла походити й від її великих розмірів або від її схожого на курячий, кудкудакаючого тривожного крику, пише Discover WildLife.

Ще одна теорія припускає, що назва пов’язана з тим, як вирощують пуголовків: покинувши гніздо, в якому вони вилупилися, пуголовки деякий час залишаються з матерями – подібно до того, як кури вирощують своїх курчат.

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На жаль, ця велика жаба зараз перебуває під загрозою вимирання і внесена до Червоного списку МСОП як вид на межі зникнення.

Поєднання руйнування середовища проживання, інвазивних видів та полювання сприяло скороченню її чисельності, але головна причина недавнього різкого падіння чисельності – грибок-хітрид, що викликає смертельну хворобу хітридіомікоз (яку часто називають просто хітрид).

Раніше УНІАН повідомляв, що в Англії врятували тисячі риб після того, як річка зникла під землею.

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