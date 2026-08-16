Війна Трампа пробила діру в обороні Заходу, – The Telegraph

Нестача ракет до ППО стала відчутною не лише для США, а й для всього світу.

США протягом десятиліть лідирували у виробленні систем ППО, однак на тлі війни на Близькому Сході навіть їхні запаси почали вичерпуватися. Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що американські системи Patriot та THAAD виявилися ефективними проти іранської балістики. Однак їхній боєзапас, вироблений за багато років, був використаний за кілька місяців. На тлі цього виникає питання – чи зможе американська ППО впоратися з загрозою від інших країн, таких як РФ, Іран, Китай та КНДР.

Зазначається, що під час війни на Близькому Сході США використали близько двох третин накопичених ракет до Patriot та 40% від усіх запасів THAAD. Наразі Вашингтон здатен виробляти близько 650 ракет-перехоплювачів до Patriot та 96 до THAAD щороку.

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І хоч Пентагон категорично заперечує будь-який дефіцит – проблеми з ракетами до ППО є, і це проблема не лише для США. Оскільки наразі 19 країн використовують системи ППО Patriot. Майже всі вони залежать від поставок зі США. А тому будь-який дефіцит у США фактично стає глобальним дефіцитом, зазначає видання.

Журналісти нагадують, що Японія вже має ліцензію на виробництво ракет Patriot, а Німеччина будує завод. Однак всі ці можливості значно нижчі, ніж наявні у Вашингтону. Ще більше погіршує ситуацію те, що РФ, Іран, Китай та КНДР нарощують виробництво балістичних ракет. Зокрема Китай має у своїх запасах 3000 балістичних ракет, а РФ їх виробляє близько 120 на місяць. Також варто враховувати, що для перехоплення однієї балістики в середньому треба по дві ракети-перехоплювача, пишуть журналісти.

Аналітики видання зазначають, що хоч війна в Ірані і стала каталізатором, який призвів до нестачі ракет ППО, однак фактично проблема значно ширша, оскільки запасів ніколи не було достатньо. І причина в тому, що раніше загрозу від балістики не сприймали настільки серйозно, оскільки не так багато країн мали цей тип ракет. Однак після вторгнення РФ в Україну цей балас змінився.

Видання зазначає, що нові загрози вимагають розширення виробництва ракет ППО. І крім того, що на це потрібні мільярдні інвестиції, проблема полягає також і в дефіциті часу. Оскільки на розширення виробництва знадобляться роки. Також цей процес може гальмуватися через відсутність достатньої кількості компонентів.

Нестача цих ракет вже відбивається на союзниках Вашингтону, передусім Україні. Якщо раніше США щороку передавали Києву близько 130 ракет до Patriot, то зараз цього стало занадто мало. Лише за перші 10 днів серпня РФ запустила по Україні майже 70 балістичних ракет, з яких вдалося перехопити лише одну. Крім України, нестачу ППО відзначають й інші союзники. Зокрема країни Перської затоки розміщують дуже великі замовлення для поповнення своїх запасів.

США вже намагаються наростити виробництво ракет до Patriot. Минулого місяця компанія-виробник цих систем отримала контракт, який дозволить потроїти виробництво. Також частина союзників, як от Ізраїль, Південна Корея, Франція та Італія мають власні системи, які також можуть закрити частину прогалин. Однак їхні промислові потужності обмежені. І ці обмеження, на думку аналітиків, можуть вплинути на рішення Вашингтону щодо його потенційних дій на світовій арені.

Нестача протибалістичних ракет

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня російські окупанти завдали чергового удару по Україні, використавши балістичні ракети Іскандер-М/С-400/KN-23. Скільки саме ракет було запущено – невідомо. Повітряні сили також не повідомили про успішні збиття цих ракет.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді повідомляв, що РФ ставить собі за мету запускати по Україні до 200 ракет за одну атаку. Йдеться не лише про балістичні, а про всі типи загроз. За його словами, наразі російські військові можуть одночасно запустити 77 балістичних ракет.

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