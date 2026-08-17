Трамп зробив заяву щодо проведення військових навчань з Південною Кореєю

Президент США додав, що нещодавно запитав президента Південної Кореї, чи не хотіли б вони приєднатися до США у справі денуклеаризації Ірану й отримав відмову.

Президент США Дональд Трамп доручив міністру оборони Піту Хегсету суттєво скоротити масштаби спільних військових навчань з Південною Кореєю. Про це йдеться в його дописі в соцмережі Truth Social.

Причиною такого рішення він назвав "дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином".

"З огляду на мої дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином, лідером Північної Кореї, я незадоволений тим, що Сполучені Штати ще давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю", - написав очільник Білого дому.

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Трамп наголосив, що ці навчання не тільки коштують дорого, причому значну частину цих витрат, як завжди, покривають США, але й "надсилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал країні", яка за час його президентства не становила жодної загрози та завжди виявляла повагу.

"Тому, а також з огляду на те, що скасувати їх уже запізно, я доручив міністру оборони Піту Хегсету суттєво скоротити масштаби спільних військових навчань", - повідомив Трамп.

Президент США додав, що нещодавно запитав президента Південної Кореї, чи не хотіли б вони приєднатися до США у справі денуклеаризації Ірану, на що він відповів: "Ні, дякуємо!".

Примітно, що спільні військові навчання США та Південної Кореї є основою їхнього оборонного альянсу, заснованого ще у 1953 році після підписання Договору про взаємну оборону.

Найближчі військові навчання заплановані на 17-27 серпня 2026 року. Їхньою метою є зміцнення оборонної готовності союзників та стримування ядерної й ракетної загрози з боку Північної Кореї. Особливостями навчань вказується врахування нових уроків сучасних воєнних конфліктів, зокрема змін у тактиці КНДР.

Дональд Трамп: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Трампа, США після завершення війни проти Ірану проголосить Ормузьку протоку, стратегічно важливий морський шлях, рух по якому вже кілька місяців значно ускладнений через військові дії, своєю територією. Трамп зазначив, що це станеться "дуже скоро". Очільник Білого дому заявив, що жоден корабль не проходить через протоку, "якщо тільки ми самі цього не захочемо". В Reuters вказали, що залишається незрозумілим, наскільки серйозно Трамп ставився до свого висловлювання і чи означало воно зміну офіційного політичного курсу.

Також ми писали, що Bloomberg з посиланням на державне Центральне інформаційне агентство Кореї повідомило, що Північна Корея звинуватила США у провокуванні нової гонки ядерних озброєнь і засудила заплановані спільні військові навчання Вашингтона та Сеула. В Пхеньяні заявили, що залишають за собою право посилювати власний військовий потенціал у відповідь на зовнішні загрози. КНДР не має наміру миритися з тим, що назвала "серйозною конфронтаційною ситуацією", яку нібито створюють США та їхні союзники. Окремо Північна Корея виступила проти перегляду ядерної стратегії США.

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