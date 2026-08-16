Ціни на капусту в Україні різко почали зростати: скільки коштує кілограм зараз

Зазначається, що на ринку спостерігається дефіцит овочів нового врожаю.

На українському ринку цього тижня спостерігається дефіцит капусти нового врожаю. Справа в тому, що через спеку сповільнилося дозрівання продукції, що призвело до зниження пропозиції.

Аналітики проекту EastFruit зазначили, що сьогодні українські фермери пропонують білокачанну капусту до продажу за ціною 15–22 грн/кг, що в середньому на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Нагадаємо, що тиждень тому ціни на неї не перевищували 18 грн/кг.

Крім того, якість капусти погіршилася через хвороби та шкідників, що дозволило підвищити оптові ціни на якісну продукцію. Також зниження пропозиції зумовлене ще й тим, що більшість господарств завершили сезон реалізації капусти ранніх сортів, а пізніші сорти ще не надходять на ринок масово. Водночас попит залишається досить високим.

Відео дня

Варто зазначити, що зараз ціна на капусту в Україні вже в середньому на 59% вища, ніж минулого року. Якщо нинішні темпи збуту капусти збережуться, то фермери планують і надалі підвищувати ціни на неї.

Ціни на капусту в супермаркетах України

У Varus овоч продають за 11,90 грн/кг зі знижкою.

При цьому в АТБ капусту можна купити за 14,89 грн/кг.

У "Сільпо" ціни стартують від 23 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

На ринку знову з'явилася полуниця, ціна якої оптом починається від 100 гривень за кілограм. Більшу ягоду продають по 140–160 гривень.

При цьому в Україні триває активний збір врожаю баштанних завдяки сприятливим погодним умовам. У зв’язку з цим пропозиція на ринку лише збільшується, а ціни на кавуни стрімко падають.

Вас також можуть зацікавити новини: