Пентагон оголосив розпродаж населенню 100 тисяч гвинтівок зі складів армії США

Йдеться про застарілу гвинтівку M14, прийняту на озброєння в 1950-х роках.

Понад 100 тисяч гвинтівок M14, які раніше перебували на озброєнні американських військових, планують продати цивільним громадянам США. Як пише Military.com, реалізацією надлишкової зброї займеться Civilian Marksmanship Program (CMP) – федеральний орган, уповноважений продавати списану військову власність.

Очікується, що перші продажі розпочнуться у січні 2027 року. За словами генерального директора та голови правління CMP Джеррі О’Кіфа, орієнтовна ціна однієї гвинтівки становитиме менше ніж 2 тисячі доларів, хоча остаточну вартість поки не визначили. На одного покупця планують встановити обмеження у дві одиниці зброї, однак надалі CMP може переглянути цей ліміт залежно від темпів продажів.

Водночас перед передачею гвинтівок цивільним кожна M14 має пройти обов’язкову модифікацію. Автор публікації нагадує, що оригінальна конструкція цієї зброї передбачала можливість як напівавтоматичної, так і повністю автоматичної стрільби. Тому для цивільного продажу всі екземпляри повинні бути остаточно перероблені лише під напівавтоматичний режим.

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Як розповідає О’Кіф, CMP тривалий час узгоджувала процедуру з відповідними федеральними структурами. Головною вимогою було гарантувати, що після модифікації гвинтівку неможливо буде повернути до початкового стану.

"Ми витратили надзвичайно багато часу та зусиль, продумуючи кожен крок цього процесу", – заявив О’Кіф.

Окрему увагу приділили контролю за кожною одиницею озброєння. За допомогою спеціальної технології планують зчитувати та документувати серійні номери під час переробки. Це має дозволити зафіксувати стан кожної гвинтівки після модифікації та забезпечити державі повний облік переданого озброєння.

Спочатку CMP розраховувала розпочати відправлення замовлень наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. Проте, пише видання, інтерес громадськості виявився значно більшим за очікування організації. Через різке зростання попиту CMP довелося збільшити терміни підготовки запасів і перенести старт продажів на січень 2027 року.

Точні правила придбання, критерії відповідності покупців та порядок оформлення замовлень CMP має оприлюднити до початку продажів. Частина надлишкових M14 залишиться у розпорядженні уряду – зокрема для церемоніальних заходів та окремих військових потреб.

Як зазначає видання, історія самої M14 також пояснює значний інтерес до неї. Гвинтівку обрали стандартною зброєю американських військових у 1957 році. Вона була створена на основі попередніх конструкцій, зокрема M1 Garand, однак невдовзі почала отримувати критику через надмірну вагу, габарити та інші особливості.

У період В'єтнамської війни M14 поступово була витіснена автоматичною гвинтівкою (автоматом) M16, яка мала менше проблем під час експлуатації. Попри це, гвинтівка згодом використовувалася в окремих операціях в Іраку та Афганістані й отримала значну популярність серед колекціонерів та спортивних стрільців.

Саме ця популярність, на думку CMP, стала однією з причин ажіотажу навколо майбутнього продажу.

Новини зі світу озброєнь

Як писав УНІАН, американська компанія Anduril готує до масштабного виробництва автономний підводний дрон Dive-LD, здатний працювати на глибині до 6 км і залишатися під водою до 10 днів.

Його особливістю є архітектура "вільного затоплення", що дозволяє відмовитися від масивного корпусу, а також використання широкоформатного 3D-друку для виготовлення деталей. Новий завод у Род-Айленді планує випускати до 200 апаратів на рік, а першими замовниками вже стали ВМС США, Тайвань та Австралія.

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