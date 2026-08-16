Найбільша іронія війни, яку розпочав Путін, в тому, що зараз Україна має козирі, - дипломат

Перший посол Нідерландів в Україні у 1992-1996 роках Роберт Серрі зазначив, що завдяки підтримці Заходу Україна не лише дбає про власну безпеку, а й безпеку Нідерландів і всієї Європи.

З початку повномасштабної війни Україна пройшла шлях від держави, яка постійно просила партнерів про допомогу, до країни, яка сама має стратегічні козирі та стала важливою складовою безпеки Європи, розповів в інтерв'ю Укрінформу перший посол Нідерландів в Україні у 1992-1996 роках Роберт Серрі.

Він нагадав, що ще рік тому президент США Дональд Трамп казав українському лідеру Володимиру Зеленському, що його країна не має козирів, але зараз це змінилося:

"Можливо, це найбільша іронія цієї війни і того, що розпочав Путін. Він зробив Україну готовою. Ще чотири роки тому ніхто не вірив, що Україна зможе протистояти Росії. Не забуваймо, що тоді Україну сприймали майже як нужденну державу, яка постійно просила про допомогу, про членство в ЄС та про багато інших речей. За ці роки все змінилося. Сьогодні Україна має козирі. Це ще одна іронія цієї війни. Рік тому Трамп казав Зеленському: "У вас немає козирів". А сьогодні ж Україна має козирі".

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Серрі наголосив, що завдяки підтримці Заходу Україна не лише дбає про власну безпеку, а й безпеку Нідерландів і всієї Європи.

"Це стало можливим тому, що ви змогли перетворити цю війну на новий тип війни. На мою думку, майже дивом Україна опинилася серед лідерів у війні дронів: у повітрі, на морі та на суші. Без цього ви б не вижили. І саме це є вашим козирем, адже йдеться про технології війни майбутнього", - зауважив він.

Колишній посол Нідерландів в Україні зазначив, що наразі українські технології вже використовують, наприклад, для захисту американських баз у Саудівській Аравії від іранських атак.

"Отже, козирі у вас справді є. Але це не означає, що я дивлюся на ситуацію з великим оптимізмом", - поділився Серрі.

Він наголосив, що Україна вже п’ятий рік живе у війні, яка забирає життя людей. В липні колишній посол Нідерландів в Україні відвідав Київ й бачив, наскільки драматично змінилася ситуація з безпекою навіть у столиці.

"На жаль, це частково є наслідком і ваших успіхів. Ви завдаєте серйозних ударів по території Росії: по енергетичній інфраструктурі, по логістичних ланцюгах та інших важливих об’єктах. І Путін відповідає масованими ударами балістичних ракет, націлюючи їх майже на будь-які об’єкти в Україні, на цивільних, зокрема й у Києві", - констатував він.

Серрі охарактеризував нинішню ситуацію як "взаємно болісний глухий кут". На його думку, зараз виникла ситуація, коли жодна зі сторін не може здобути вирішальної перемоги.

"Між Україною та Росією вже давно склалася ситуація, яку в теорії конфліктів називають mutually hurting stalemate - взаємно болісний глухий кут. Це ситуація у війні, коли жодна зі сторін не може здобути перемогу силою, а подальше протистояння несе обом учасникам усе більші неприпустимі втрати. І для України, і для Росії продовження цієї війни є фактично безумством, тому що її ціна - величезна", - поділився експосол.

На його думку, Україна навряд чи зможе повернути всю територію, але й Росія не здатна досягти тих цілей, з якими вона починала цю війну, - встановлення влади в Києві.

"Вона навіть не змогла повністю захопити Донбас. Тож ми бачимо своєрідний глухий кут: десь виграє Україна, десь Росія, але загалом фронт значною мірою стабілізувався. Водночас у повітрі триває дуже жорстока війна, яка ще може певною мірою вплинути на результат, але надзвичайно високою ціною для обох сторін", - пояснив Серрі.

Він зазначив, що саме зараз в ситуацію повинна б була втрутитися інша сторона з закликом припинити війну:

"Саме в такій ситуації мала б втрутитися третя сторона та сказати: "Потрібно зупинити війну". І тут постає питання: хто здатний це зробити? На мою думку, такою стороною все ще може бути Дональд Трамп, тому що він, мабуть, єдиний, хто потенційно має важелі впливу на Москву".

Серрі не виключає, що очільник Білого дому до кінця поточного року може знову спробувати домогтися припинення війни Росії проти України. Однак, на його думку, цього разу США мають чинити тиск саме на Москву, а не вимагати від Києва поступитися територією.

"Не хочу, щоб це прозвучало надто оптимістично, але я ще не втратив надії, що до кінця року Трамп знову зробить спробу. Ви знаєте, що він уже кілька разів намагався, але тоді основний тиск чинив саме на Україну, зокрема вимагав поступок територіями. Я сподіваюся, що він зробив висновки з тих помилок", - поділився він.

Експосол Нідерландів в Україні нагадав, що існує узгоджений з Європою, Україною та США план із 20 пунктів, який міг би стати основою для серйозних переговорів про завершення війни за умови, що Трамп справді представить його Путіну та скаже: "Зараз або ніколи".

"Я кажу про це ще й тому, що Трамп розпочав, як я вважаю, ще одну безглузду війну - в Ірані. Частково саме через це Україна тепер не має достатньої кількості ракет-перехоплювачів Patriot, щоб збивати російські балістичні ракети", - вважає Серрі.

Він констатує, що навіть, якби Трамп запевнив Зеленського, що Україна може почати виробляти ці ракети-перехоплювачі й інші системи самостійно, це вже не допомогло б, адже знадобляться роки.

"Я дізнався, що Зеленський сказав, ніби європейські країни поставили Україні лише приблизно третину необхідних ракет-перехоплювачів Patriot та інших засобів протиракетної оборони. Тож це дуже серйозна проблема, і вона стосується також довіри до Європи, її здатності й надалі підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми вступили в нову небезпечну фазу війни. Саме тому, на мою думку, ще важливіше шукати можливість уникнути п’ятої воєнної зими", - вказав він.

Заяви РФ щодо допомоги США Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, міністерство вимагає пояснень від США та Туреччини щодо планів здійснити масштабні постачання зброї Україні. Захарова зазначила, що обставини та умови масштабних поставок американської зброї до України через Туреччину залишаються вкрай суперечливими. Вона додала, що нові поставки зброї в Україну завдадуть серйозної шкоди відносинам Росії зі США та Туреччиною.

Також ми писали, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що РФ вимагає від США пояснень щодо ймовірної підтримки українських атак на територію Росії. Лавров поділився, що Москва попросила Вашингтон прокоментувати інформацію щодо надання Україні розвідувальних даних. Очільник МЗС РФ заявив, що РФ посилить атаки на всі західні поставки для української армії.

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