Втрати РФ злетіли до рекорду на тлі чуток про масову мобілізацію, - Forbes

Російська армія щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових, а добровільний набір сповільнюється.

Росія зазнала близько 1,4 млн втрат на полі бою від початку повномасштабного вторгнення в Україну, а у 2026 році російські втрати становлять у середньому близько 30 тисяч військових на місяць. На цьому тлі в Москві можуть готувати нову хвилю мобілізації після осінніх виборів до Держдуми, пише Forbes.

За оцінкою Центру стратегічних та міжнародних досліджень, станом на 1 липня загальні втрати Росії на полі бою становили близько 1,4 млн військових. Лише у 2026 році російська армія, за підрахунками аналітиків, втрачає близько 30 тисяч людей щомісяця.

При цьому співвідношення втрат російських та українських військових, за оцінкою центру, становить приблизно 8:1.

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Водночас Інститут вивчення війни зазначає, що попри величезні втрати Росії не змогла досягти значних оперативних успіхів під час весняної та літньої наступальних кампаній 2026 року.

Втрати стосуються не лише особового складу. Росія також втратила значну кількість військової техніки та кораблів Чорноморського флоту, а українські удари по нафтопереробній інфраструктурі створили додатковий тиск на російську економіку.

У Росії можуть оголосити нову мобілізацію

На тлі зростання втрат та проблем із набором військових російська влада може розглянути нову хвилю мобілізації.

"Медуза" раніше повідомляла, що російські чиновники обговорюють можливість її проведення після виборів до Державної думи восени. Інститут вивчення війни також писав, що в Кремлі розглядають різні варіанти підтримки потенційної мобілізації.

Востаннє Володимир Путін оголошував часткову мобілізацію у вересні 2022 року. Тоді планувалося призвати 300 тисяч резервістів. Після цього Москва переважно намагалася компенсувати потребу у військових за рахунок добровольців, пропонуючи їм високі виплати, зарплати та податкові пільги.

Однак, за повідомленнями західних ЗМІ, добровільний набір у Росії останнім часом сповільнився.

Росіяни втомилися від війни, але не виходять на протести

Експерти зазначають, що російське суспільство дедалі більше втомлюється від війни, проте це не обов'язково означає готовність протестувати проти Кремля.

Березневе опитування Левада-центру показало, що 67% росіян вважають необхідними мирні переговори з Україною, тоді як лише 24% виступили за продовження бойових дій.

Водночас, за словами експертів, втома від війни не означає автоматичної готовності росіян вимагати її завершення на будь-яких умовах.

"Росіяни загалом втомилися від війни та хочуть, щоб вона закінчилася", – сказав доктор Браян Тейлор, директор Інституту глобальних відносин Мойніхана в Сіракузькому університеті. "Вони добре усвідомлюють, що повномасштабна війна проти України, розпочата у 2022 році, вже триває довше, ніж "Велика Вітчизняна війна" проти нацистської Німеччини. Однак ця втома від війни не означає, що росіяни хочуть миру за будь-яку ціну або що вони протестуватимуть проти війни".

Навіщо Кремлю може знадобитися мобілізація

Аналітики припускають, що додаткові військові можуть бути використані насамперед для продовження наступу на Донбасі.

Російське керівництво неодноразово заявляло про намір встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Однак просування російської армії на цьому напрямку залишається повільним і супроводжується значними втратами.

За словами заступника директора Євразійського центру Атлантичної ради Ендрю Д’Аньєрі, Кремль може розраховувати, що мобілізація дозволить збільшити чисельність військ і зрештою досягти поставлених цілей. Експерт каже:

"Якщо Путін вирішить провести мобілізацію, він зробить це, бо бачить у цьому перевагу на полі бою. Він неодноразово заявляв, що Москва хоче захопити всю Донецьку та Луганську області. Російські здобутки в цих районах вже кілька років є надзвичайно повільними та надзвичайно дорогими. Поки що вони використовували тактику "м’ясорубки" – кидаючи в бій стільки людей, скільки потрібно – щоб спробувати досягти цих цілей. Можливо, Кремль вважає, що мобілізація допоможе нарешті захопити ці території, хоча дані з поля бою свідчать про те, що це може бути малоймовірним".

Водночас експерти вважають, що навіть нова хвиля мобілізації навряд чи суттєво змінить перебіг війни, оскільки сама по собі більша кількість військових не гарантує Росії прориву на фронті.

Втрати РФ на війні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, липень став одним із найкривавіших місяців для Росії з початку війни. Російські війська зазнали приголомшливих втрат на полі бою, а Київ домігся найбільших територіальних здобутків за понад рік.

Президент Володимир Зеленський припустив, що після імітації парламентських виборів у Росії планується провести чергову хвилю мобілізації росіян. Він також заявляв, що Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї й уже готується до їхнього прийому.

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