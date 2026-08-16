На Каховське водосховище повернулись рожеві пелікани: еколог пояснив причину

Червонокнижних рожевих пеліканів не було в цих краях останні 150 років, але тепер їх помітили в плавнях, що утворились після підриву Каховської ГЕС.

На території Великого Лугу - плавнів, що утворились внаслідок підриву Каховської ГЕС з'явлися колонії червонокнижних рожевих пеліканів.

Еколог Вадим Манюк вирушив на берег Каховського водосховища, аби дослідити унікальне повернення цих птахів, яких на території Дніпропетровської облісті не було останні 150 років, пише Суспільне.

Побачити пеліканів знімальній групі телеканалу не вдалось, але про те, що вони там є – свідчать відео, надані військовими. Пілот дрона Віктор розповів, що з пів сотні птахів на воді побачив випадково з висоти 15 метрів. Він зізнався, що спочатку й не зрозумів, що то пелікани. Військовий додав, що дивно було бачити тут цих птахів, адже саме над цією територією літає багато дронів.

Відео дня

Як пояснив Манюк, птахи адаптувались не лише до нового ареалу, а й до воєнних дій. Судячи з відео, пелікани зовсім не стурбовані постійними вибухами.

"Оскільки ці вибухи не влучають безпосередньо у птаха, то вони спокійно себе почувають... Природа дуже гнучко реагує на антропогенні ситуації", - прокоментував еколог.

За його словами, в Україні ареал рожевих пеліканів - це Дунайські плавні та Приазов'я. А ось на території Великого Лугу вони мешкали давно.

"Пелікани зникли ще в XIX сторіччі через антропогенний вплив, полювання тут інтенсивне. І з того часу пеліканів тут не фіксували", - розповів фахівець.

Еколог зазначив, що ці птахи ненажерливі: на добу вони споживають до 2 кг риби. Часто рожеві пелікани влаштовують колективне полювання на рибу, утворюючи напівкільце, заганяють косяки на мілину. Тож розширення популяції говорить про те, що кормової бази на території Великого Лугу вдосталь, зазначив фахівець.

При цьому він додав, що передбачити, як розширюватиметься ареал пеліканів, поки що неможливо.

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