ЄС готує наймасштабніші санкції проти Росії з початку війни, – Каллас

ЄС має намір значно розширити санкції проти Росії в найближчі місяці. Як заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, вже цієї осені готується наймасштабніший пакет антиросійських санкцій з початку війни, пише Reuters.
"Санкції ЄС уже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трильйон євро (1,16 трильйона доларів), і на осінь я висуваю наймасштабніший санкційний пакет з початку війни", – заявила вона.
Каллас зазначила, що цей пакет збільшить загальну кількість російських суб’єктів, які перебувають під санкціями, на третину.
"Тиск має продовжувати зростати доти, доки Москва не закінчить свою війну", – наголосила дипломатка.
Водночас Каллас не стала вдаватися в подробиці щодо термінів або деталей нового пакету санкцій.
Санкції ЄС проти Росії
Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз планує ввести санкції проти понад 1 600 компаній, які сприяють війні РФ проти України.
За даними Bloomberg, сукупний річний оборот цих компаній перевищує 20 мільярдів доларів, а кількість співробітників – понад 265 000 осіб.
21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ був остаточно ухвалений 23 липня. Він став одним із найбільших пакетів обмежень. Згідно з документом, зокрема, передбачається замороження на 12 місяців механізму цінової межі на російську нафту.