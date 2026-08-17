ЄС готує наймасштабніші санкції проти Росії з початку війни, – Каллас

Пакет планується ухвалити вже цієї осені.

ЄС має намір значно розширити санкції проти Росії в найближчі місяці. Як заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, вже цієї осені готується наймасштабніший пакет антиросійських санкцій з початку війни, пише Reuters.

"Санкції ЄС уже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трильйон євро (1,16 трильйона доларів), і на осінь я висуваю наймасштабніший санкційний пакет з початку війни", – заявила вона.

Каллас зазначила, що цей пакет збільшить загальну кількість російських суб’єктів, які перебувають під санкціями, на третину.

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"Тиск має продовжувати зростати доти, доки Москва не закінчить свою війну", – наголосила дипломатка.

Водночас Каллас не стала вдаватися в подробиці щодо термінів або деталей нового пакету санкцій.

Санкції ЄС проти Росії

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз планує ввести санкції проти понад 1 600 компаній, які сприяють війні РФ проти України.

За даними Bloomberg, сукупний річний оборот цих компаній перевищує 20 мільярдів доларів, а кількість співробітників – понад 265 000 осіб.

21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ був остаточно ухвалений 23 липня. Він став одним із найбільших пакетів обмежень. Згідно з документом, зокрема, передбачається замороження на 12 місяців механізму цінової межі на російську нафту.

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