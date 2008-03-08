У Греції зійшов з рейок пасажирський поїзд: постраждали 28 людей

28 людей постраждали у залізничній аварії в Греції, повідомило грецьке державне телебачення.

Пасажирський поїзд із трьох вагонів, що рухався за маршрутом Афіни-Салоніки-Александруполіс, зійшов з рейок у ніч на суботу неподалік від міста Лариса в Центральній Греції. Один із вагонів перекинувся.

Вночі роботи з відновлення шляху було завершено. За попередньою версією, причиною аварія стала помилка машиніста, повідомляє NEWSru.