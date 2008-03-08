У Греції зійшов з рейок пасажирський поїзд: постраждали 28 людей
11:30, 08 березня 2008Разное
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Попередня причина - помилка машиніста
28 людей постраждали у залізничній аварії в Греції, повідомило грецьке державне телебачення.
Пасажирський поїзд із трьох вагонів, що рухався за маршрутом Афіни-Салоніки-Александруполіс, зійшов з рейок у ніч на суботу неподалік від міста Лариса в Центральній Греції. Один із вагонів перекинувся.
Вночі роботи з відновлення шляху було завершено. За попередньою версією, причиною аварія стала помилка машиніста, повідомляє NEWSru.
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