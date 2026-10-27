'Зʼявились сильні страхи': українка втекла з Польщі і назвала три причини

Блогерка зізналася, що боялася гуляти сама, розмовляти телефоном на вулиці й навіть спілкуватися українською в кафе.

Українська блогерка Наталія Пірус розповіла, чому разом із хлопцем вирішила залишити Польщу після року життя в країні. Попри те, що дівчина знайшла роботу та почала розвивати власний блог, вона зіткнулася з постійною тривогою, страхом через прояви ксенофобії та труднощами з легалізацією перебування.

Своїм досвідом українка поділилася у відео в ТікТок. Вона наголосила, що в Польщі є чимало переваг, однак певні обставини зрештою вплинули на рішення виїхати.

Першою причиною виїзду Наталія назвала відчуття небезпеки та страх через випадки ксенофобії, свідком яких вона ставала. За словами блогерки, особисто з ворожим ставленням до себе вона не стикалася, однак побачене та новини посилили її тривожність.

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"Мене, слава Богу, тут ніхто не ксенофобив, але я була свідком таких моментів. І від цього, і від новин у мене, як у тривожної людини, з’явилися сильні страхи", – розповіла українка.

Наталія зізналася, що з часом почала боятися гуляти сама, ходити до магазинів і розмовляти телефоном на вулиці. Їй було некомфортно навіть спілкуватися українською з подругою в кафе.

"В останні місяці літа я ходила по вулиці й намагалася зчитати людей, щоб зрозуміти, чого мені від них чекати. А після побиття пари у Вроцлаві я вже навіть із хлопцем у магазині намагалася говорити пошепки", – поділилася блогерка.

Водночас вона зазначила, що знає багато хороших поляків, однак побоювання через можливі прояви ксенофобії суттєво впливали на її повсякденне життя.

Тимчасовий захист і проблеми з документами посилювали невизначеність щодо майбутнього

Другою причиною Наталія назвала труднощі з легалізацією перебування в Польщі. Вони з хлопцем жили в країні на підставі тимчасового захисту, через що, за словами дівчини, не мали достатньої впевненості щодо свого майбутнього.

Особливо неприємна ситуація сталася під час поїздки автобусом до України: посеред Польщі в Наталії перестав діяти номер PESEL. Блогерка також розповіла про складнощі з отриманням карти побиту, на яку, за її словами, доводиться довго чекати.

"Щоб отримати карту сталого побуту, тут треба чекати купу років, витратити купу нервів, ну або заплатити комусь гроші й теж чекати купу років", – пояснила вона.

Постійна невизначеність щодо документів стала ще одним чинником, який вплинув на рішення пари залишити країну.

Постійне очікування чогось поганого не зникало навіть після працевлаштування

Третю причину виїзду Наталія усвідомила вже після того, як покинула Польщу. Вона зрозуміла, що протягом усього перебування за кордоном жила з постійним відчуттям тривоги та очікуванням, що може статися щось погане.

"Я постійно жила в очікуванні, що от зараз щось станеться погане, і дуже надіялася, що ще трохи – і ми повернемося додому", – розповіла українка.

За її словами, це відчуття не зникало навіть попри те, що вона знайшла роботу та розвивала власний блог. Зрештою психологічний дискомфорт став однією з причин, через які пара вирішила переїхати.

Водночас Наталія зазначила, що досвід життя за кордоном загартував її та зробив сильнішою. Тепер можливість еміграції до іншої країни вже не викликає в неї такого страху.

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