“Стратегія повернення Криму” від експертів “Майдану закордонних справ»

9 грудня 2014 року о 12-00 розпочнеться прес-конференція, де буде презентована “Стратегія повернення Криму”, яку розробили експерти “Майдану закордонних справ” в консультаціях з представниками громадського сектору.

Експерти “Майдану закордонних справ” Юрій Смелянський та Олексій Куроп’ятник розкажуть про створення передумов Україною для повернення анексованого Криму до України та про конкретні кроки, які необхідно зробити для досягнення мети.

Зокрема, будуть висвітлені наступні питання:

1. Для чого необхідна стратегія повернення Криму?

2. Чи може Крим обійтися без України?

3. Що необхідно зробити, щоб окупований півострів повернувся до України?

4. Хто повинен займатися поверненням Криму?

Прес-конференція розпочнеться 9 грудня 2014 року о 12-00 в приміщенні “Майдану закордонних справ” (Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, офіс 15).

Контакт для довідок:

+380 44 279-22-83

press@mfaua.org

Довідка:

Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.).