Другий день міжнародної конференції "Як викинути Леніна з голів українців"

13 грудня о 9.00 — продовження міжнародної конференції "Як викинути Леніна з голів українців", в рамках якої представники колишніх соцкраїн та європейські експерти діляться досвідом, що вдалося і що не вдалося у сфері декомунізації, як перемогти інерцію совкового підходу в державному управлінні і суспільних відносинах та як слід змінити систему державного управління та якою є роль економіки у суспільних змінах.

Участь візьмуть інтелектуали Франції, Грузії, Естонії, Латвії, Польщі, Росії, України та Чехії, серед них, зокрема, Галина Акерман (Франція), Лєв Гудков, директор Аналітичного центра Юрія Левади (Росія), Торніке Ґордадзе, професор політології у Інституті перспективних досліджень в галузі національної оборони Франції (IHEDN) (Грузія), Мішель Єльчанінов, головний редактор щомісячника “Philosophie Magazine” (Франція), Юрій Логуш, президент Київської школи економіки (Україна), Оксана Продан, виконавчий директор Центру захисту підприємців (Україна), Наталія Попович, президент консалтингової агенції PRP Group (Україна), Володимир В’ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті, Віталій Портніков, журналіст, Микола Княжицький, голова Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України, Кшиштоф Становський, голова правління Фонду за міжнародну солідарність (Польща), Вітаутас Ландсбергіс, політик, перший президент Литви.

Місце проведення: з 9.00 до 19.00 в Дипломатичній академії України (вул. Велика Житомирська, 2).

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