На Чернігівщині водій ВАЗа вбив трьох людей

Сьогодні у с. Свидовець Бобровицького району Чернігівської області водій автомобіля „ВАЗ”, рухаючись в напрямку м. Бобровиця, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і з`їхав до кювету, де вдарився в дерево.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій автомобіля отримав тілесні ушкодження, а троє пасажирів від отриманих травм загинули на місці події.