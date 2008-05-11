Битва на Ельбі відбулася під Києвом (фоторепортаж)

Військово-історичну реконструкцію «Велика перемога! Травень 1945-го» до Дня Перемоги організувала Молодіжна громадська організація «Київський клуб «Червона зірка». Учасники дійства розіграли епізод бою, що відбувся у травні 1945 року в районі річки Ельба біля міста Штольберг між стрілецькою ротою Першого Українського фронту Червоної Армії, посиленою представниками армій союзників США і Великої Британії, та німецькою тактичною групою.

Глядачі побачили дійство у режимі реального бою – включно з формою, спорядженням і військовою технікою часів Другої світової війни. Загалом у реконструкції взяло участь понад 700 осіб – більше 300 членів військово-історичних клубів України, Росії, Білорусі, Латвії, Естонії, Чехії, а також службовці внутрішніх військ МВС ЗС України, інших силових структур.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з родиною та міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ прийшли переглянути дійство.

Фото Миколи Лазаренка, Ірини Черепинської, Сергія Алексеєнка / POOL / УНІАН