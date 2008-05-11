”Ікарус” наїхав на локомотив Дитячої залізниці: постраждало 5 людей

У м. Донецьку водій автобуса "Ікарус" залишив на стоянці автобус, не поставивши його на гальма, внаслідок чого автобус самостійно скотився та скоїв зіткнення з локомотивом Дитячої залізниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті зіткнення постраждало 5 осіб (з них троє дітей), яким після надання первинної медичної допомоги призначено амбулаторне лікування. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.