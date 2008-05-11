Дві маршрутки зіткнулися лоб в лоб (фото)
12:53, 11 травня 2008Разное
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В одній було 15 пасажирів, в другій – 4
У Херсоні водій маршрутного мікроавтобуса на закругленні дороги не врахував дорожньої ситуації та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з іншим маршрутним мікроавтобусом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП двоє пасажирів з тілесними ушкодженнями доставлені до Херсонської обласної лікарні, водію надана медична допомога на місці.
В одному мікроавтобусі перевозилось 15 пасажирів, в другому – четверо
Фото Департаменту ДАІ МВС України
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