Дві маршрутки зіткнулися лоб в лоб (фото)

У Херсоні водій маршрутного мікроавтобуса на закругленні дороги не врахував дорожньої ситуації та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з іншим маршрутним мікроавтобусом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП двоє пасажирів з тілесними ушкодженнями доставлені до Херсонської обласної лікарні, водію надана медична допомога на місці.

В одному мікроавтобусі перевозилось 15 пасажирів, в другому – четверо

Фото Департаменту ДАІ МВС України