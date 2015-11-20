Олексій Мочанов: "Для наших доріг раджу вибирати шини з розширеною гарантією"

Гарантія при покупці автомобіля давно стала звичайною справою. А ось отримати гарантійний талон, купуючи шини, - абсолютно новий підхід в післяпродажному сервісі. Тим часом на українських дорогах, стан яких далеко не ідеальний, мати таку підтримку дуже необхідно.

Від неприємних випадків на дорозі, на жаль, ніхто не застрахований. Адже і новачок за кермом, й досвідчений автомобіліст однаково ризикують пошкодити шину, «влетівши» на повній швидкості в яму на асфальті, замасковану опалим листям. В автосервісі, звичайно, допоможуть виправити наслідки, але разом з відремонтованою шиною водієві вручать солідний рахунок за послуги, які можна отримати безкоштовно, якщо шина захищена гарантією.

Однак лише деякі покупці шин детально цікавляться нюансами післяпродажного обслуговування і мають чітке уявлення про нові можливості на українському ринку. «І даремно, - відзначає Олексій Мочанов, майстер спорту міжнародного класу, експерт з великим досвідом і водійським стажем. - Якби вони були уважнішими в цьому питанні, можливо, зробили б інший вибір і заощадили на гарантійному ремонті пристойну суму».

Відомий гонщик закликає українських автомобілістів у процесі купівлі шин вивчати не тільки технічні характеристики продукту, але і ознайомитись з можливістю ремонту по гарантії. За його словами, в даний час топ-пропозицією в даній сфері є Розширена Hakka Гарантія від виробника Nokian Tyres. «У наших водіїв цей бренд асоціюється насамперед з гарною якістю і високою безпекою шин. Однак і в післяпродажній підтримці на території України фінська компанія теж недосяжна для конкурентів. Цей виробник надає найбільш оптимальні умови при купівлі шин Nokian. Розширена Hakka Гарантія, яка захищає шини Hakkapeliitta, - дійсно унікальна пропозиція, вигоди якої очевидні», - пояснює О. Мочанов. При ненавмисному пошкодженні шини протягом року з моменту купівлі компанія Nokian Tyres безкоштовно проводить ремонт. А якщо відремонтувати пошкоджену шину неможливо, то водієві нададуть рівноцінну заміну.

Послуга поширюється лише на шини із залишковою глибиною протектора не менше 4 мм, придбані в мережі шинних центрів Vianor. При купівлі шини унікальний номер гарантійного талона заноситься до єдиного електронного реєстру, доступ до якого є у всіх шинних центрах Vianor. «З власного досвіду знаю, що в далеких поїздках випадкове пошкодження шини завжди стає великою проблемою. З Розширеною Hakka Гарантією можна сміливо вирушати в подорож.

Авторитетний експерт рекомендує не ігнорувати можливість отримати по-справжньому європейський сервіс від компанії із солідною історією і бездоганною репутацією. Тим більше, що в модельному ряді зимових шин Nokian Hakkapeliitta, які захищає Розширена Hakka Гарантія, нескладно підібрати варіант для будь-якого легкового автомобіля або позашляховика

Більш детальну інформацію про шини Nokian ви знайдете на сайті: <a data-cke-saved-href="http://Гарантія при покупці автомобіля давно стала звичайною справою. А ось отримати гарантійний талон, купуючи шини, - абсолютно новий підхід в післяпродажному сервісі. Тим часом на українських дорогах, стан яких далеко не ідеальний, мати таку підтримку дуже необхідно. Від неприємних випадків на дорозі, на жаль, ніхто не застрахований. Адже і новачок за кермом, й досвідчений автомобіліст однаково ризикують пошкодити шину, " href="http://Гарантія при покупці автомобіля давно стала звичайною справою. А ось отримати гарантійний талон, купуючи шини, - абсолютно новий підхід в післяпродажному сервісі. Тим часом на українських дорогах, стан яких далеко не ідеальний, мати таку підтримку дуже необхідно. Від неприємних випадків на дорозі, на жаль, ніхто не застрахований. Адже і новачок за кермом, й досвідчений автомобіліст однаково ризикують пошкодити шину, " влетівши"="" на="" повній="" швидкості="" в="" яму="" асфальті,="" замасковану="" опалим="" листям.="" В="" автосервісі,="" звичайно,="" допоможуть="" виправити="" наслідки,="" але="" разом="" з="" відремонтованою="" шиною="" водієві="" вручать="" солідний="" рахунок="" за="" послуги,="" які="" можна="" отримати="" безкоштовно,="" якщо="" шина="" захищена="" гарантією.="" Однак="" лише="" деякі="" покупці="" шин="" детально="" цікавляться="" нюансами="" післяпродажного="" обслуговування="" і="" мають="" чітке="" уявлення="" про="" нові="" можливості="" українському="" ринку.="" "І="" даремно,="" -="" відзначає="" Олексій="" Мочанов,="" майстер="" спорту="" міжнародного="" класу,="" експерт="" великим="" досвідом="" водійським="" стажем.="" Якби="" вони="" були="" уважнішими="" цьому="" питанні,="" можливо,="" зробили="" б="" інший="" вибір="" заощадили="" гарантійному="" ремонті="" пристойну="" суму".="" Відомий="" гонщик="" закликає="" українських="" автомобілістів="" у="" процесі="" купівлі="" вивчати="" не="" тільки="" технічні="" характеристики="" продукту,="" ознайомитись="" можливістю="" ремонту="" по="" гарантії.="" За="" його="" словами,="" даний="" час="" топ-пропозицією="" даній="" сфері="" є="" Розширена="" hakka="" Гарантія="" від="" виробника="" nokian="" tyres.="" "У="" наших="" водіїв="" цей="" бренд="" асоціюється="" насамперед="" гарною="" якістю="" високою="" безпекою="" шин.="" післяпродажній="" підтримці="" території="" України="" фінська="" компанія="" теж="" недосяжна="" для="" конкурентів.="" Цей="" виробник="" надає="" найбільш="" оптимальні="" умови="" при="" nokian.="" Гарантія,="" яка="" захищає="" шини="" hakkapeliitta,="" дійсно="" унікальна="" пропозиція,="" вигоди="" якої="" очевидні",="" пояснює="" А.="" Мочанов.="" При="" ненавмисному="" пошкодженні="" протягом="" року="" моменту="" tyres="" безкоштовно="" проводить="" ремонт.="" А="" відремонтувати="" пошкоджену="" шину="" неможливо,="" то="" нададуть="" рівноцінну="" заміну.="" Послуга="" поширюється="" із="" залишковою="" глибиною="" протектора="" менше="" 4="" мм,="" придбані="" мережі="" шинних="" центрів="" vianor.="" унікальний="" номер="" гарантійного="" талона="" заноситься="" до="" єдиного="" електронного="" реєстру,="" доступ="" якого="" всіх="" центрах="" "З="" власного="" досвіду="" знаю,="" що="" далеких="" поїздках="" випадкове="" пошкодження="" завжди="" стає="" великою="" проблемою.="" З="" Розширеною="" Гарантією="" сміливо="" вирушати="" подорож.="" Авторитетний="" рекомендує="" ігнорувати="" можливість="" по-справжньому="" європейський="" сервіс="" компанії="" солідною="" історією="" бездоганною="" репутацією.="" Тим="" більше,="" модельному="" ряді="" зимових="" нескладно="" підібрати="" варіант="" будь-якого="" легкового="" автомобіля="" або="" позашляховика="" Більш="" детальну="" інформацію="" ви="" знайдете="" сайті:="" www.nokiantyres.ua"="" target="_blank">www.nokiantyres.ua