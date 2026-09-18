Віткофф дратує і Москву, і Київ, але Трамп не хоче його міняти, - The Kyiv Independent

Навіть росіяни розчаровані переговорними навичками американського посланця.

Київ і Москва розчаровані підходом до мирних переговорів спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та загалом перебігом цих переговорів. Однак Дональд Трамп досі не готовий усунути свого давнього соратника від переговорного процесу. Про це пише The Kyiv Independent із посиланням на людей, знайомих із перебігом переговорів.

На початку вересня Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер відвідали Росію та Україну, намагаючись відновити переговори, які фактично зайшли в глухий кут. Однак, як зазначає видання, після цих поїздок помітного прогресу досягти не вдалося. Паралельно почали формуватися кілька ініціатив, спрямованих на те, щоб усунути Віткоффа від переговорного процесу.

Українські посадовці, які брали участь у переговорах, кажуть, що Вашингтон пропонує мало нових ідей і не демонструє готовності посилювати тиск на Москву. Один із представників України емоційно описав ставлення Києва до американських закликів швидше завершити війну.

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"Вони постійно кажуть нам: "ви маєте закінчити цю війну". Наче ми, чорт забирай, не хочемо її закінчити", - сказав він журналісту.

Невдоволення Віткоффом у Києві, як розповідає автор публікації, виникло ще на ранніх етапах його роботи. Українські чиновники ставили під сумнів його розуміння війни та підхід до дипломатії. Додаткові питання викликало його ставлення до Володимира Путіна. Віткофф зустрічався з російським президентом щонайменше сім разів, а на початку цього місяця заявив, що після завершення кар'єри згадуватиме зустрічі у Кремлі як одні з найкращих і найнезабутніших моментів свого життя.

Ще одним джерелом напруження стала історія з так званою формулою "3+2". Під час зустрічі у квітні 2025 року Путін намалював на аркуші паперу цю позначку, яка стосувалася територіальних поступок, що обговорювалися. Віткофф забрав аркуш із собою до Вашингтона. Згодом він публічно говорив про можливу домовленість щодо "п'яти територій" – окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму.

За даними The Kyiv Independent, саме неправильне трактування позиції Путіна могло стати однією з причин проблем під час торішнього саміту Трампа і Путіна на Алясці. Американським та європейським посадовцям нібито повідомили про готовність Росії до територіальних поступок, яких Москва фактично не планувала. Один із колишніх американських чиновників, який був присутній на зустрічі, назвав її "повним провалом". Після цього в Москві зрозуміли, що Віткофф, попри свою поблажливість до Кремля, є аж надто непрофесійним для ролі дипломатичного посередника.

На тлі цих проблем з'явилися припущення, що більшу роль у переговорах може отримати директор ЦРУ Джон Реткліфф, який наприкінці серпня відвідав Москву. Financial Times писала, що Трамп розглядав можливість розширити його дипломатичну роль, однак Білий дім назвав цю інформацію "повністю фейковою".

Таким чином, як зазначає The Kyiv Independent, переговорний канал залишається практично без змін. Київ очікує від Вашингтона більшого тиску на Москву, у Кремлі дедалі частіше ставлять під сумнів те, наскільки точно Віткофф передає позицію Росії Трампу. Водночас люди, близькі до американського президента, кажуть, що він не поспішає усувати давнього друга від процесу.

Мирні переговори

Як писав УНІАН, на початку вересня американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф після зустрічі з Путіним прибули до Києва, де провели переговори із Зеленським у Софійському соборі. Переговори мали символічне значення, але не продемонстрували зближення позицій України та Росії.

Сторони по-різному оцінюють ситуацію на фронті. Кремль наполягає на територіальних поступках і відмові України від НАТО, тоді як Київ вимагає чітких гарантій безпеки та права на збереження сильної армії. Попри заяви про певний прогрес, компроміси залишаються невизначеними, а попереду Україну очікує складна зима з продовженням бойових дій.

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