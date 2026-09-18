Росія істерично вимагала від Японії вивести системи, здатні запускати Tomahawk

Китай також різко критикував ці кроки, назвавши розгортання "ще одним прикладом прискореної ремілітаризації Японії".

Росія направила офіційний протест Японії, яка будує корабель-"монстр", з вимогою прибрати з японської території американські системи Typhon, здатні запускати крилаті ракети Tomahawk та зенітні ракети SM-6. Про це повідомило видання The Japan Times.

Зазначається, що спільні військові навчання США, Японії та Австралії Orient Shield проходять з 8 по 24 вересня по всій країні - включно з островом Хоккайдо.

За словами міністра оборони Сіндзіро Коїдзумі, після завершення навчань Orient Shield системи Typhon планується перекинути на американську військову базу в Японії приблизно з середини жовтня. Він підкреслив, що ця ініціатива "є суто тимчасовим розгортанням" для навчань.

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"Американська сторона поінформувала нас, що це не є постійним розгортанням у Японії", - заявив Коїдзумі.

Цікаво, що це розгортання стане лише третім у Японії після того, як систему відправили на авіабазу Каноя в префектурі Кагосіма в червні та на авіабазу Корпусу морської піхоти США Івакуні в префектурі Ямагуті у 2025 році.

"Японському посольству було чітко доведено, що розгортання цього типу зброї на японській території, зокрема під приводом військових навчань, є абсолютно неприпустимим, оскільки це створює загрозу безпеці Росії", - заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, Японія має повернутися до політики пацифізму. Вона підкреслила занепокоєння Росії тим, що навчання відбудуться в районах Японії, розташованих поблизу російської території на Далекому Сході, та попередила про "компенсуючі контрзаходи".

При цьому Китай також різко критикував ці кроки, назвавши розгортання "ще одним прикладом прискореної ремілітаризації Японії".

Навчання Японії

Південна Корея, Японія та США провели спільні військові навчання з 9 по 11 вересня, аби перевірити готовність до протидії ракетним та ядерним загрозам з боку КНДР.

Щорічні навчання "Freedom Edge", що мають оборонний характер, відбулися в міжнародних водах на південь і схід від південного південнокорейського острова Чеджу.

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