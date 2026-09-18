Данія вирішила креативно покарати Росію за інцидент з гелікоптером

В Данії наполягають, що російські провокації їх не залякають.

Данія знайшла креативний спосіб покарати Росію за провокацію з гелікоптером, що сталася днями в Балтійському морі. У відповідь на агресивні дії росіян Копенгаген вирішив прискорити надання Україні військової допомоги. Про це пише Reuters із посиланням на уряд скандинавської країни.

За словами данських урядовців, новий пакет підтримки для України оцінюється в 1,8 мільярда данських крон (276 мільйонів доларів) і буде використаний для потреб протиповітряної оборони.

"Якщо росіяни думають, що змусять нас тремтіти... тоді наша відповідь – швидше, ніж ми планували, посилити нашу підтримку України", – сказав журналістам міністр оборони Єппе Бруус після зустрічі з парламентаріями.

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Як зазначає Reuters, Данія від самого початку повномасштабної війни була одним з найпалкіших прихильників України та є лідером за обсягом фінансової допомоги в перерахунку на душу населення.

"Якщо хтось думає, що може тиснути на нас, щоб ми відмовилися від нашої підтримки України, він помиляється", – заявив міністр закордонних справ країни Ларс Локке Расмуссен.

Інцидент з данським гелікоптером

Як писав УНІАН, на початку тижня стало відомо, що днями російський військовий корабель випустив дві сигнальні ракети в напрямку данського військового гелікоптера, коли той проводив стандартну фотофіксацію російського корабля в міжнародних водах неподалік данського узбережжя. Повідомлялося, що одна з ракет пролетіла небезпечно близько до повітряного судна.

Після інциденту російського посла в Копенгагені викликали "на килим" в данське МЗС, а саму подію оголосили серйозною ескалацією.

Тим часом у Росії нагородили капітана, який випустив сигнальні ракети в бік данського гелікоптера, медаллю "За бойові відзнаки". За версією російського Міноборони, екіпаж діяв для "запобігання провокації", після чого гелікоптер залишив район корабля.

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