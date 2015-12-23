Де купити подарунок зі знижкою -90%?!!!

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• 100 ультрасучасних басейнів: олімпійські спортивні, дитячі і для немовлят, з вишками та зонами для дайвінгу.

• 120 тренажерних залів. 1 000 професійних кардіотренажерів. 60 неповторюваних вантажоблочних тренажерів. Тільки кращі виробники: Precor, Life Fitness, Star Track, Hammer, TechnoGym.

• 1 200 висококваліфікованих тренерів: олімпійські призери, дипломовані фахівці, діючі спортсмени.

• 350 групових тренувань у просторих студіях: TRX, сайкл, сквош, bosu, H. E. A. T.-програми, функціональний тренінг і безліч авторських занять.

• 40 SPA-центрів: розкішні туалетно-косметичні лаунжи, масажні кабінети, салони краси, студії засмаги, IPL-процедури.

• 35 дитячих фітнес-академій в 17 містах України: розвиваючі заняття, спортивні секції, сквош, плавання, English club, фітнес-табір, клуб вихідного дня.

Поспішайте подарувати здоров'я собі та своїм близьким!

(044) 222 4 222

www.sportlife.ua