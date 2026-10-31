Дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти Росії, - Трамп

Трамп пояснив, що якби він це зробив, тоді не вдалося б повернути з в'язниці американця Стівена Хаббарда.

Президент США Дональд Трамп назвав "дурними людьми" тих, хто закликав його запровадити санкції проти Росії. Про це він заявив під час виступу в Білому домі.

"Дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти Росії", - заявив очільник Білого дому.

При цьому, Трамп пояснив, що якби він це зробив, тоді не вдалося б повернути з в'язниці американця Стівена Хаббарда, який був присутнім поряд з президентом США.

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"Якби це виглядало? Я би сказав Путіну: "Я б хотів повернути Стівена Хаббарда назад, пане президенте, і до речі, ми накладаємо санкції на вас просто зараз"", - додав він.

74-річний вчитель на пенсії з Мічигану потрапив до рук російських військових в Україні у квітні 2022 року. В Росії його засудили нібито за участь у бойових діях на боці України як найманця. Відомо, що 21 жовтня, під час візиту спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа до Петербурга Хаббарда звільнили.

Трамп розповів, що попросив про це Путіна в телефонній розмові. При цьому, в Кремлі заявили, що відпустили американця з гуманітарних міркувань.

Санкції США проти України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку державного секретаря США Марко Рубіо, очільник Білого дому Дональд Трамп ухвалив "мудре" рішення, коли вирішив зняти частину санкцій з Росії й дозволив відновити експорт дизелю. Рубіо зазначив, що Трамп намагається бути посередником між Україною та Росією, тому що хоче збільшити поставки енергоносіїв на світовий ринок і тим самим знизити ціни. Він додав, що це приносить користь не лише США, а й "є важливим фактором з огляду на високі ціни на дизельне пальне в усьому світі".

Також ми писали, що NYT з посиланням на власні джерела стверджує, що адміністрація Трампа розглядає можливість скасування санкцій щодо Російського фонду прямих інвестицій. Американські чиновники вже давно вважають Російський фонд прямих інвестицій одним із найпотужніших інструментів міжнародного впливу Кремля. За словами джерел, російські чиновники наполягали на скасуванні санкцій у рамках ширших переговорів щодо участі фонду в постачанні дизельного палива до США. За словами одного з американських чиновників, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв виявився корисним посередником.

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