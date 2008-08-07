Олімпійський вогонь пронесли вздовж Великого китайського муру (фото)

Етап естафети Олімпійського вогню у четвер вранці пройшов ділянкою Великого китайського муру, повідомляє AP.

У барвистому видовищі взяли участь кількасот людей, одягнених у жовті костюми. За задумом організаторів, люди, вишикувані на звивистій ділянці стіни, з висоти пташиного польоту мали нагадувати дракона - улюбленого міфологічного персонажа китайців.

Естафета ділянкою Великого китайського муру, розташованого неподалік Пекіна, тривала близько 15 хвилин. За цей час факел з вогнем Олімпіади-2008 пронесли 18 осіб. Під час проведення етапу естафети в повітря були випущені 2008 голубів.

Увечері Олімпійський вогонь повинні пронести по передмістях Пекіна. Закінчшиться естафета, що стартувала 24 березня в Греції, на стадіоні "Пташине кубло", де ввечері 8 серпня відкриються Олімпійські ігри.

Практично на всьому шляху естафети, що пройшла з кінця березня по шістьох континентах, захід супроводжувався акціями протесту борців за незалежність Тібету, нагадує Лента.ру. Щоб не дати можливість борцям за свободу Тібету зірвати проведення естафети, організатори заходу в деяких країнах світу мусили в останню мить змінювати маршрут її проведення.