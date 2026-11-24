Петер Мадяр відзначив домовленості з Україною у тих десяти питаннях, які стосуються мовних, культурних і освітніх прав угорської національної меншини на Закарпатті.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув з візитом до Закарпаття. Його зустрів президент України Володимир Зеленський. Угорський прем’єр відзначив історичність побудови нових відносин з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мадяр сказав під час спільного вшанування з президентом України Володимиром Зеленським полеглих воїнів на меморіальному комплексі "Пагорб Слави" в Ужгороді.

"Я хочу відзначити те, що, на мій погляд, сьогодні у нас історичний день, адже ми будуємо такі відносини наших країн, які набувають своєї нової історії. Я хочу висловити свою втіху, що за доволі короткий час, за декілька тижнів, нам вдалося досягти значних домовленостей з українською стороною за тими десятьма питаннями, в яких розглядалися мовні, культурні, а також освітні права угорської національної меншини", - наголосив Мадяр.

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Як зазначив Мадяр, він прибув, аби передати послання від угорського народу про солідарність з Україною.

"Угорський народ стоїть разом з вами", - сказав Мадяр.

Також прем’єр додав, що Угорщина глибоко засуджує російську агресію проти цивільного населення України, а також проти українських військових, які захищають українських цивільних.

За його словами, Угорщина усіма можливими способами надає гуманітарну допомогу Україні з першого дня повномасштабної війни, з 2022 року. Також Угорщина одразу прийняла біженців з України, йдеться про кілька десятків тисяч людей, серед яких є закарпатські угорці. Як підкреслив Мадяр, він особисто приймав закарпатських молодих біженців.

Він також повідомив, що прибув сьогодні до України не з пустими руками, а з допомогою. Зокрема, Угорщина передає Україні медичний прилад для спостереження за станом хворих, енергетичне обладнання та інші засоби вартістю на багато мільйонів угорських форинтів.

Також Угорщина передає транспортні засоби. Ще угорська сторона намагалася виконати ті прохання, які надійшли з боку України з метою кращої підготовки до зими.

Реакція Зеленського

Своєю чергою, Зеленський подякував Мадяру за те, що його візит розпочинається з вшанування українських воїнів, бо для України боротьба за незалежність є дуже вадливою темою.

"Дуже важливо, щоби нас підтримував світ і підтримувала Європа, бо ця війна в Європі… Я дякую, що ми будуємо важливі сусідські відносини з Угорщиною", - сказав Зеленський.

Президент також подякував закарпатцям за підтримку українських воїнів. Він сказав, що 315 людей з області загинуло у війні Росії проти України. Серед загиблих були етнічні угорці і словаки.

Пізніше Зеленський оприлюднив спільне фото з Мадяром, на якому вони посміхаються і потискають руки.

"Візит, який обовʼязково дасть позитивні результати. Вже є домовленості в політиці, енергетиці, інфраструктурі", - відзначив Зеленський.

Україна та Угорщина - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що важливо чітко казати про те, що РФ є агресором у війні, тоді як Україна – жертвою. Він нагадав, що 17 листопада РФ у три хвилі атакувала Закарпаття і додав, що ці події нагадали йому історію власної родини. За словами Мадяра, його дід був вимушений покинути Мукачево та вирушити до Дебрецену після вступу радянських військ до міста у 1944 році.

Також раніше Угорщина зняла вето і дала "зелене світло" відкриттю двох останніх переговорних кластерів у процесі вступу України до Європейського Союзу (ЄС).

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