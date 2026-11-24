Пєсков заявив, що дата наступної зустрічі досі не визначена.

У Росії готові до продовження мирних переговорів, але дата проведення наступної зустрічі поки що не визначена. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, цитує його пропагандистське агентство ТАСС.

"Є розуміння, що ці переговори мають продовжитися, але дата не призначена", – сказав Пєсков.

Він також висловився щодо участі європейців у зустрічах в Абу-Дабі. Але, за словами речника Кремля, РФ "не бачить додаткової цінності" від їхньої участі.

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Участь Європи у мирних переговорах

Як повідомляв УНІАН, спеціальні посланці президента США Дональда Трампа заявили, що представники ЄС можуть долучитися до наступного раунду зустрічей.

Раніше Пєсков заявляв, що Росія намагатиметься провести окрему зустріч із представниками європейської переговорної групи. Заявлена мета таких зустрічей – з’ясування позиції європейської делегації.

При цьому Путін запросив європейців до Москви. За даними ЗМІ, європейці приймуть запрошення приїхати до Москви, якщо їм буде надано повноцінну роль у переговорах.

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Додамо, що, на думку одного з американських переговірників, зятя президента США Джареда Кушнера, мирні угоди мають завершитися не лише припиненням бойових дій. А й перезавантаженням відносин між Росією та Європою, яке має покласти край постійній агресії.

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