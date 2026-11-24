Для цього не потрібно витрачатися на придбання спеціального пристрою – достатньо завантажити безкоштовний додаток із Google Play.

Якщо у вас у шухляді лежить старий смартфон на Android, не поспішайте його викидати. Ви можете використати його камеру, GPS і вбудовану пам'ять, щоб створити повноцінний автомобільний відеореєстратор для запису поїздок і підвищення безпеки на дорозі, пише Computer Hoy.

Для цього не потрібно витрачатися на купівлю спеціального пристрою – достатньо встановити безкоштовний додаток Droid Dashcam із магазину Google Play. Програма дозволяє фіксувати маршрути, вести циклічну зйомку та накладати на відео корисну телеметрію: сьогоднішню дату, час, GPS-координати та швидкість руху автомобіля.

Окрім самого смартфона, вам знадобляться лише надійний автомобільний тримач і зарядний пристрій для прикурювача.

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Основні функції та можливості Droid Dashcam

Додаток створено спеціально для імітації роботи класичного відеореєстратора. Однією з найзручніших його функцій є циклічний запис. Коли вільне місце в пам'яті Android закінчується, програма автоматично перезаписує найстаріші відеофайли, позбавляючи вас необхідності вручну очищати сховище перед кожною поїздкою.

У налаштуваннях користувач може самостійно вибрати тривалість кожного відеофрагмента та увімкнути відображення позначок швидкості, часу та геолокації прямо в кадрі. Крім того, важливі відео можна захистити від автоматичного видалення, а саму зйомку налаштувати на автозапуск під час підключення зарядного кабелю або з'єднання через Bluetooth.

Водночас використання старого телефону замість спеціалізованого відеореєстратора має свої технічні нюанси. Головний ризик пов'язаний із перегріванням: постійна робота камери та GPS у поєднанні з одночасною зарядкою швидко нагріває акумулятор. Перед регулярним використанням обов'язково переконайтеся, що телефон здатний витримувати тривалу зйомку без збоїв.

Також варто пам’ятати, що старі телефони часто поступаються повноцінним реєстраторам у деталізації зображення, особливо в нічний час, і не мають якісної стабілізації зображення. Сама програма не здатна поліпшити фізичні можливості оптики, а її безкоштовна версія містить рекламу.

Як підготувати телефон до роботи в автомобілі

Щоб перетворити смартфон на відеореєстратор, завантажте Droid Dashcam із Google Play і під час першого запуску надайте додатку доступ до камери, пам’яті та геолокації. Якщо вам потрібний запис звуку в салоні, додатково дозвольте використовувати мікрофон. Після цього перейдіть у меню налаштувань, щоб вибрати оптимальну роздільну здатність відео, тривалість, параметри циклічного запису та необхідні штампи даних.

Потім надійно зафіксуйте смартфон у тримачі та направте камеру на дорогу. Розташуйте його так, щоб він не перекривав огляд водієві, не заважав спрацьовуванню подушок безпеки та не закривав доступ до органів керування автомобілем. Акуратно прокладіть кабель живлення, щоб він не бовтався і не заважав керуванню.

Перед виїздом на трасу обов’язково зробіть короткий тестовий запис. Перевірте кут огляду камери, правильність відображення швидкості та збереження файлів у пам’яті. Якщо під час поїздки корпус телефону починає сильно нагріватися, припиніть зйомку та переставте кріплення в прохолодніше місце, наприклад, ближче до дефлектора обдуву.

Наостанок враховуйте питання конфіденційності: в об'єктив відеореєстратора регулярно потрапляють номери чужих машин та обличчя пішоходів. Перш ніж публікувати такі ролики в соціальних мережах або у відкритому доступі, переконайтеся, що це не порушує місцеве законодавство про захист персональних даних.

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