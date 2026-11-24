KF41 Lynx називають машиною нового покоління через глибоку цифровізацію, багаторівневий захист та дуже потужне озброєння.

Україна отримала від Німеччини перші замовлені бойові машини піхоти нового покоління KF41 Lynx. Про це повідомила 21 окрема механізована бригада.

"Новітні бойові машини піхоти Lynx передав українському війську уряд Німеччини. Партія цих сучасних, потужних і багатофункціональних машин поповнила арсенал 21 окремої механізованої бригади", – зазначила бригада у Facebook.

Серед ключових переваг Lynx, на які звернули увагу військові – високий рівень захисту, мобільність, простора башта та місткий десантний відсік, а також потужне озброєння. Завдяки сучасній системі керування вогнем і гарматі, здатній використовувати програмовані боєприпаси, машина може ефективно уражати широкий спектр цілей.

Концепція дозволяє заздалегідь програмувати кількість боєприпасів для пострілу та визначати момент їхнього підриву: перед ціллю, безпосередньо під час зіткнення з нею або за нею. За словами українських військових, KF41 Lynx планують застосовувати зокрема для боротьби з БпЛА.

Існує можливість перехоплення "Шахедів": після виявлення та захоплення цілі система керування вогнем розрахує параметри стрільби, а гармата випустить чергу з кількох програмованих боєприпасів. Під час навчань військові вже відпрацьовували застосування БМП для знищення FPV-дронів.

Як нагадує портал Defense Express, постачання Україні KF41 Lynx обговорювалося протягом тривалого часу. Першим практичним кроком стала передача наприкінці 2024 – на початку 2025 року українським військовим БМП Lynx для проведення випробувань.

KF41 Lynx – основні характеристики

Бойова машина піхоти KF41 Lynx розроблена німецькою компанією Rheinmetall. Вона має масу близько 44 тонн і може розганятися до 70 км/год під час руху по шосе.

Озброєння розміщене в бойовому модулі Lance 2, який оснащений 35-мм автоматичною гарматою та спареним із нею 7,62-мм кулеметом. Крім того, конструкція башти передбачає встановлення протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), зокрема ізраїльського Spike.

Екіпаж БМП KF41 Lynx становить три особи. Ще вісім бійців можуть розміститися в десантному відсіку, що дає змогу використовувати Lynx для транспортування піхоти безпосередньо до району бойових дій.

Бойові машини піхоти для ЗСУ – інші новини

Минулого року стало відомо, що Україна обрала німецьку бойову машину піхоти KF41 Lynx від концерну Rheinmetall як основну платформу для локалізації власного виробництва бронетехніки. Експерти пояснюють вибір модульністю й універсальністю платформи, а також колосальним модернізаційним потенціалом.

Україна також не полишає спроб почати випуск власних сучасних БМП. Як нещодавно стало відомо, Харківське конструкторське бюро з машинобудування (ХКБМ) працює над створенням гусеничної бойової машини піхоти Pegas. За масою українська БМП буде близькою до KF41 Lynx у базовій комплектації, без бойового навантаження.

Вас також можуть зацікавити новини: