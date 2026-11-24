Вчені мають намір зробити це не заради самого озера.

Аральське море – одна з найбільших екологічних катастроф в історії людства – може отримати другий шанс. І все завдяки такій самій амбітній, як і несподіваній, науковій ідеї: повернути воду назад, але вже на частину його колишнього дна.

Команда іспанських дослідників саме пропонує затопити частину цього величезного озера, щоб зупинити викиди CO₂, які сьогодні відбуваються через його висихання, пише EcologíaVerde.

Відтоді як Арал почав стрімко пересихати ще в 1960-х роках, його колишнє дно вже викинуло в атмосферу сотні мільйонів тонн вуглецю.

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За даними нового дослідження, опублікованого в журналі Science, якщо повернути воду хоча б на частину цієї території, можна запобігти потраплянню в атмосферу ще 605 мільйонів тонн CO₂. Щоправда, для реалізації цього проєкту доведеться вкласти мільярди євро.

Аральське море перетворилося на джерело викидів CO₂

Це величезне озеро, розташоване між Казахстаном та Узбекистаном, почало зникати ще в 1960-х роках. Саме тоді влада колишнього Радянського Союзу перенаправила річки, які його живили, на зрошення бавовняних полів у Центральній Азії.

А ось нове дослідження, опубліковане в науковому журналі Science командою іспанських вчених, виявило зовсім іншу проблему. Виявляється, зникнення води також призвело до викиду величезної кількості вуглекислого газу (CO₂) в атмосферу.

За підрахунками вчених, з моменту початку висихання колишнє дно озера вже викинуло в атмосферу приблизно 204 мільйони тонн вуглецю. Це еквівалентно приблизно 748 мільйонам тонн CO₂.

Дослідження також пропонує цікавий вихід: повернути воду хоча б на частину колишньої поверхні Аральського моря, щоб зупинити подальші викиди вуглецю. Ця пропозиція виходить за межі звичайного відновлення природи. Фактично воно може стати новим потужним інструментом боротьби зі зміною клімату.

Чому колишнє дно озера викидає вуглець в атмосферу

Тисячоліттями відкладення на дні озер працювали як природні "сховища" вуглецю. У них накопичувалися залишки рослин, мікроорганізмів та інших органічних матеріалів, які осідали й покривалися водою. Поки ці відкладення перебувають під шаром води, вони фактично ізольовані від атмосферного кисню.

Завдяки цьому значна частина органічних речовин не розкладається – і вуглець може зберігатися там протягом дуже тривалих періодів.

Але коли вода зникає, кисень починає проникати у верхні шари колишнього дна озера. Це активізує діяльність мікроорганізмів, які саме й починають розкладати всю накопичену органічну речовину. У ході цього процесу, який називають "аеробною мікробною деградацією", в атмосферу виділяється вуглекислий газ.

Як показало дослідження в журналі Science, рослини, які встигли вирости на висохлому дні Аралу, майже не компенсують ці викиди. Їхня здатність "поглинати" вуглець становить менше 1 % від тієї кількості, яка виділяється.

Наукова пропозиція – знову затопити частину Аральського моря

З огляду на таку ситуацію, вчені пропонують повернути воду хоча б на частину колишньої поверхні моря. Ідея полягає в тому, щоб знову покрити водою певні ділянки колишнього дна Аралу – і таким чином не дати кисню й надалі проникати в відкладення та прискорювати розкладання органіки.

Повністю відновлювати Арал у його історичних розмірах, звичайно, ніхто не пропонує – це було б надзвичайно складно через величезну площу та нестачу води в країнах регіону. Ідея полягає в тому, щоб знайти саме ті зони, затоплення яких дасть найбільший ефект у боротьбі з викидами вуглецю – і зосередити всі зусилля саме там.

Логіка тут досить проста. Якщо відкладення знову опиняться під водою, вони менше контактуватимуть із киснем. А це означає, що значно сповільниться процес окислення, який і спричиняє викиди CO₂. Таким чином вдасться зберегти хоча б частину вуглецю, що ще залишається у колишньому дні озера.

Така стратегія також дозволяє поглянути на боротьбу зі зміною клімату під зовсім іншим кутом. Замість того, щоб лише видаляти вже випущений вуглекислий газ з атмосфери – за допомогою лісів, технологій уловлювання CO₂ або відновлення екосистем – можна просто запобігти подальшим викидам із вже існуючого природного "сховища".

Відновлення половини озера коштуватиме близько 8,5 мільярда євро

За оцінками вчених, якщо зараз не вжити заходів, колишнє дно Аральського моря викине в атмосферу ще 605 мільйонів тонн CO₂. А щоб запобігти цим викидам, потрібні дійсно масштабні дії. При цьому дослідники впевнені, що для цього існує цілком реальний технічний шлях.

Однією з головних перешкод на цьому шляху залишається стан водних каналів у Центральній Азії. Більша частина зрошувальних каналів, якими вода доставляється на сільськогосподарські угіддя, дуже стара – і ці системи втрачають величезні обсяги води. За підрахунками, через такі канали може "витікати" до 90 % води.

Саме тому одним із ключових кроків стане модернізація всієї мережі розподілу води в Центральній Азії. Попередня вартість такого проєкту – близько 361 мільярда гривень (8,5 мільярда євро). Такі інвестиції дозволять відновити приблизно половину тієї площі, яку Аральське море займало ще в 1960 році.

Як відновлення Аралу можуть профінансувати вуглецеві кредити

Щоб покрити такі значні витрати, дослідники пропонують цікавий механізм. Ідея полягає в тому, щоб використати сам кліматичний ефект ініціативи. Простіше кажучи, викиди CO₂, яких вдасться запобігти завдяки затопленню, можна перетворити на так звані "вуглецеві кредити".

Такий механізм дозволяє буквально надати грошову вартість тому CO₂, який уже не потрапить в атмосферу. А компанії та організації, які зацікавлені у зменшенні свого "вуглецевого сліду", зможуть купувати ці кредити. Завдяки цьому з’явиться реальне джерело фінансування робіт із відновлення Аралу.

За підрахунками дослідників, у рамках цього проєкту можна буде генерувати близько 323 мільйонів тонн еквівалентних вуглецевих кредитів. Їхня загальна вартість на міжнародних ринках може становити від 132 до 671 мільярда гривень (3,1–15,8 мільярда євро) – залежно від ціни, за якою їх продаватимуть.

Це, звичайно, дуже амбітна пропозиція. Щоб втілити її в життя, ще доведеться подолати значні технічні, економічні та політичні перешкоди.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Африці прокинувся розлом віком 180 млн років.

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