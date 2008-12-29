І ви скажете, не час змінити Стельмаха?

Думка «Президент співпрацює зі Стельмахом як головою Національного банку, і вважає, що така співпраця на сьогодні є об`єктивно необхідною, і тому Президент на сьогодні не збирається реагувати на ухвалу, прийняту Верховною Радою», - сказав представник Секретаріату Президента Олександр Шлапак.

Також, повідомили ЗМІ, він зазначив, що якщо Ющенко побачить необхідність звільнення Стельмаха, він це зробить сам без тиску Верховної Ради і Кабінету Міністрів.

Ця заява представника Секретаріату Президента коштувала ринкові майже 30 копійок на кожному доларі.

Подивімося хронологію подій.

На початку сьогоднішнього дня на міжбанківському ринку курс гривні почав активно зміцнюватися, що в цілому, безперечно, відповідає реаліям ринку: сьогодні немає ніяких економічних чинників, які б пояснювали, навіщо українській економіці «знецінена гривня». Вже на 11.00 курс долар/гривня досяг рівня 7,54. Але щойно в ЗМІ поширилася інформація, що Стельмаха залишають на місці попри постанову ВР, долар почав «наступати» на гривню. На 15.00 курс долар/гривня вже досяг рівня 7,83.

Отже, гривня знову втрачає свою привабливість. І все тому, що у фізичних і юридичних осіб немає впевненості в майбутньому, а саме, в тому, що дії НБУ сприятимуть стабілізації ситуації на ринку. Як просто можна знайти вирішення проблеми, і як складно вирішити цю проблему, коли політичні міркування домінують над економічною логікою.

Ігор Сподарець