Індійські далекобійники оголосили страйк

Індійські вантажні автоперевізники у понеділок почали безстроковий страйк, вимагаючи від уряду понизити навантаження на галузь, повідомив РІА “Новости” радник Всеіндійського конгресу автомобільного транспорту Венугопал.

Транспортники вимагають скасувати податок на послуги, дорогі ліцензії на перевезення вантажів між штатами і зниження мит на імпорт шин і цін на дизельне паливо.

У понеділок через страйк на дороги країни не вийшли 360 тисяч вантажівок. За оцінками Венугопала, через акцію місцеві бюджети недоотримають 25 мільйонів доларів щодоби у вигляді податків і акцизів.

Це вже другий страйк транспортників за останні півроку. Минула акція пройшла в липні 2008 року і тривала кілька днів, але була скасована після обіцянки уряду виконати вимоги.

"Уряд не виконав наші вимоги, і у нас не залишається іншого виходу, крім як оголосити новий безстроковий страйк", - сказав Венугопал.

"Коли п`ять років тому нафта коштувала 39 доларів, літр дизпалива коштував 25 рупій. Чому зараз при такій самій ціні на нафту дизпаливо коштує 36 рупій?" - сказав Венугопал.

На його думку, уряд повинен негайно сісти за стіл переговорів і виконати вимоги транспортників, щоб страйк не відбився на суміжних галузях.

"Кожна вантажівка в середньому годує близько 30 сімей - це сім`ї вантажників, автослюсарів, власників закусочних і магазинів автозапчастин", - сказав Венугопал.

Транпортникі, проте, вирішили мінімізувати збиток від страйку для домогосподарств і дозволили продовжити перевезення товарів першої необхідності - продукти, газети, балони з газом.

"Якщо уряд піде нам назустріч, ми зможемо понизити тарифи на перевезення, що позначиться на роздрібних цінах і зрештою допоможе простим людям", - сказав він.