У Білому домі не вірять, що Путін погодиться на мир до весни, - ЗМІ

Попри те, що Трамп поспішає схилити Україну до якої-небудь угоди, Рубіо не вірить, що Путін погодиться хоча б на щось.

Держсекретар США Марко Рубіо сумнівається, що російський диктатор Володимир Путін приїде на саміт G20 у Маямі в середині грудня. Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу із посиланням на трьох європейських високопосадовців.

"Навіть коли адміністрація Трампа публічно запрошує Путіна на саміт G20 у Маямі, Рубіо приватно говорить західним дипломатам протягом останніх двох днів, що сумнівається, що Путін візьме участь", - написав журналіст у Фейсбук.

За словами співрозмовників журналіста, після спілкування з Рубіо у них склалося переконання, що держсекреатр США не вірить у гготовність Путіна домовлятися про мир в Україні раніше весни 2027 року.

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Запрошення Путіна в Маямі

Як писав УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна взяти участь у саміті лідерів країн "Групи двадцяти" (G20), який заплановано на 14–15 грудня 2026 року в Маямі. У Кремлі підтвердили отримання запрошення від американської сторони, позитивно відреагували на нього та заявили, що визначатимуться щодо участі Путіна, опрацьовуючи питання дипломатичними каналами.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підкреслював, що рішення про поїздку поки не ухвалено, хоча Росія в будь-якому разі візьме участь у роботі "Групи двадцяти".

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, можливість візиту кремлівського диктатора на грудневий саміт G20 у Маямі залежить від результатів зустрічі лідерів Китаю, РФ та США на саміті АТЕС у листопаді в Китаї.

За даними ЗМІ, Трамп прагне домогтися певної угоди між Україною та РФ саме на саміті G20 у Маямі, де він бачить себе посередником між Путіним і Зеленським. Президент України Володимир Зеленський уже підтвердив свою участь у саміті і готовність сісти за стіл переговорів із Путіним.

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